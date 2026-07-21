Barcelona szykuje hit transferowy! Chce mistrza świata

FC Barcelona przed mistrzostwami świata zakontraktowała tylko jednego nowego piłkarza. Był nim angielski skrzydłowy Anthony Gordon, który kosztował aż 80 mln euro. Jest jednak jasne, że klub szuka wzmocnień również na innych pozycjach. Najbardziej newralgiczne to atak (zwłaszcza po odejściu Roberta Lewandowskiego) oraz środek obrony. W przypadku uzupełnienia tej drugiej właśnie pojawił się zupełnie nowy plan.

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Jednak nie Bastoni? Oto kto ma trafić do Barcelony. "Atrakcyjna opcja"

Dotychczas hiszpańskie media rozpisywały się o zainteresowaniu Alessandro Bastonim. Problem w tym, że Inter Mediolan żądał za niego co najmniej 70 mln euro. Zakończone w niedzielę mistrzostwa świata wyłoniły jednak innego kandydata. Jak poinformował dziennikarz katalońskiego dziennika "Sport", Carlos Monfort, nowym stoperem FC Barcelony może zostać... Aymeric Laporte.

Klub ma nawet niebawem przystąpić do działania. - "Barca" planuje skontaktować się z przedstawicielami Aymerica Laporte'a w najbliższych dniach, a nawet godzinach, aby dowiedzieć się z pierwszej ręki o jego planach na przyszłość. Barcelona jest bardzo zainteresowana tą opcją, ponieważ jest lewonożnym zawodnikiem i tanim wyborem - czytamy. Według "Sportu" klauzula odstępnego za Lapote'a wynosi mniej niż 15 mln euro, co: "czyni transfer bardzo atrakcyjną opcją z ekonomicznego punktu widzenia".

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Tym Laporte przekonał Barcelonę. Będą mieli mistrzowski duet stoperów?

Dlaczego padło akurat na Laporte'a? Otóż 32-latek ma sobą znakomity występ na mundialu w Ameryce. Od początku do końca turnieju był pierwszym wyborem trenera Luisa de la Fuente i przyczynił się do tego, że Hiszpanie w trakcie całych mistrzostw stracili tylko jedną bramką. Do tego znakomicie rozumiał się z 19-latkiem z FC Barcelony Pauem Cabarsim. Taki duet stoperów można więc przełożyć jeden do jednego prosto do klubu.

Zdaniem "Sportu" FC Barcelona zamierza jednak działać ostrożnie, a transfer nie jest jeszcze przesądzony. - Po tych rozmowach Deco zdecyduje, czy warto podjąć kolejny krok, czy też pozostać jedynie na wstępnym zapytaniu - czytamy. Obecnie Aymeric Laporte jest zawodnikiem Athleticu Bilbao, z którym ma podpisany kontrakt do 2028 r. W poprzednim sezonie w barwach baskijskiej drużyny rozegrał 30 meczów, zaliczył dwie asysty i nie zdobył ani jednej bramki.