Lewandowski traci rywala. "Sam przyszedł"

Robert Lewandowski dalej czeka na debiut w Chicago Fire (zeszłotygodniowy mecz z Vancouver Whitecaps został przełożony przez zanieczyszczone powietrze po pożarach). A w zasadzie od początku pobytu Polaka w klubie jest pewne zamieszanie wokół niego oraz innego napastnika Hugo Cuypersa, które wydaje się dobiegać końca.

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Robert Lewandowski traci rywala. Gregg Berhalter komentuje odejście Hugo Cuypersa z Chicago Fire

29-latek, który w sierpniu 2023 r. strzelił trzy gole dla Genku w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Konferencji z Pogonią Szczecin (5:0 i 1:2), grał w Fire z numerem dziewięć, który jednak zdecydował się przekazać Polakowi. Potem wydawało się, że obaj będą konkurować o miejsce w składzie i ścigać o miano najskuteczniejszego zawodnika, lecz Belg, autor 13 bramek i asysty w 11 ligowych meczach (najlepszy strzelec MLS), zdecydował się odejść do FC Monterrey.

Na konferencji prasowej przed ligowym meczem z Interem Miami głos w sprawie transferu Cuypersa zabrał trener Gregg Berhalter. - Chcemy być klubem, który dba o piłkarzy i podejmuje rozsądne decyzje. Hugo sam przyszedł do nas i wyraził chęć odejścia, nam chodziło o znalezienie dobrej wartości w tym transferze. Wiedzieliśmy, że w grze jest kilka rzeczy - przy okazji, transakcja jeszcze nie została sfinalizowana - i to daje nam teraz elastyczność. Teraz chcemy wzmocnić zespół w innych obszarach - zaczął.

Trener Chicago Fire miał plan na Lewandowskiego i Cuypersa. "Nie zobaczymy tego"

Szkoleniowiec zdradził, że jeszcze niedawno był pomysł ustawienia Belga i Lewandowskiego obok siebie. - Byliśmy podekscytowani próbą grania w formacji 4-4-2, myśleliśmy, że to ma potencjał. Wychodzi na to, że nigdy nie zobaczymy tego na boisku. To było dobre w teorii, w praktyce mamy okazję, by wzmocnić się w innych obszarach, może to nam wyjść na dobre - wyjaśnił.

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Następnie Amerykanin wskazał, co zdecydowało o transferze i jak wpłynie to na klub. - Jego umowa wygasała za 18 miesięcy, miał opcję przedłużenia o rok. Chodziło nam o uzyskanie wartości, zapłaciliśmy za niego dużą sumę i staraliśmy się odzyskać część środków oraz użyć ich, by wzmocnić się w innych obszarach. To był nasz pomysł. Jednocześnie pomagamy piłkarzom w ich prośbach, Hugo wniósł dużą wartość do tego klubu. Zawsze będziemy pamiętać jego pobyt tutaj, ale idziemy do przodu - zakończył.

Jeśli nie zdarzy się nic zaskakującego i Hugo Cuypers odejdzie z Chicago Fire, to Robert Lewandowski będzie bezapelacyjnym numerem jeden w klubowym ataku. Wszyscy czekają na debiut reprezentanta Polski, który powinien nastąpić właśnie w nadchodzącym meczu z Interem Miami - na boisku nie zobaczymy Lionela Messiego i Rodrigo De Paula, natomiast powinien pojawić się Luis Suarez. Spotkanie na Nu Stadium zostanie rozegrane w nocy z 22 na 23 lipca czasu polskiego.