Tak Boniek zareagował na to, kto pokaże europejskie puchary w polskiej TV

Wszystko jest już jasne. Liga Mistrzów zostaje w Canal+ przynajmniej do 2031 roku, a Liga Europy oraz Liga Konferencji wciąż będzie transmitowana na kanałach Polsatu. Rozstrzygnięcia przetargów na prawa telewizyjne do europejskich pucharów na polski rynek skomentował Zbigniew Boniek. Jego zdaniem korzystniej wyjdzie na tym Polsat.
"Oficjalny nadawca poinformował o nabyciu praw do transmisji wszystkich spotkań Champions League na cztery kolejne sezony. To oznacza, że polscy kibice będą mogli obserwować mecze Ligi Mistrzów za pośrednictwem Canal+ aż do 2031 roku" - pisaliśmy na Sport.pl.

Zobacz wideo Lewandowski królem strzelców Serie A? Żelazny: Robert byłby tam znaczącą postacią

- Cieszymy się, że UEFA ponownie powierzyła nam prawa do transmisji tych wyjątkowych rozgrywek. To dla nas potwierdzenie jakości i zaufania oraz zobowiązanie do dalszego dostarczania kibicom najlepszych piłkarskich emocji na najwyższym poziomie - komentowała Edyta Sadowska, prezes zarządu i dyrektor generalna CANAL+ Polska, cytowana przez oficjalną stronę stacji.

W przetargu o prawa do transmitowania meczów Ligi Mistrzów Canal+ zostawił w pokonanym polu m.in. Polsat oraz - prawdopodobnie - Disney+ i DAZN, o udziale których w walce o ekskluzywne rozgrywki informował Kacper Sosnowski ze Sport.pl. Nasz dziennikarz ujawnił także, że wartość podpisanego przez stację kontraktu wzrośnie o około 60 proc. w porównaniu z poprzednią umową.

Boniek zaskoczył swoją opinią. Polsat w lepszej sytuacji niż Canal+?

Mimo to Polsat nie pozostał z pustymi rękoma. Na ich kanałach wciąż kibice będą mogli śledzić rozgrywki Ligi Europy oraz Ligi Konferencji. Zdaniem Zbigniewa Bońka stacja wyjdzie na tym nawet lepiej niż Canal+, choć zapłaciła znacznie mniej za prawa transmisyjne.

- Można powiedzieć, że Polsat zapłacił dużo, dużo mniej, a będzie miał większą oglądalność dzięki udziałowi polskich klubów. Nasze kluby raczej będą walczyły o Conference League i Europa League, a jeżeli ktoś sporadycznie wejdzie do Champions League, to będziemy mu tylko gratulowali i kibicowali. Natomiast żeby to się stało, to nasze kluby muszą być mocniejsze, sprowadzać coraz lepszych zawodników i zwiększać budżety. A to nie jest takie proste - stwierdził były prezes PZPN w rozmowie z Polsatem Sport.

Boniek postanowił również skomentować funkcjonujący od dwóch sezonów nowy system rozgrywek europejskich. Fazę grupową zastąpiła faza ligowa, która poprzedza play-offy i fazę pucharową. Powiększono także liczbę zespołów - w Lidze Mistrzów, Lidze Europy i Lidze Konferencji melduje się 36 drużyn.

- Muszę powiedzieć, że ta reforma, pomimo wątpliwości, jakie pojawiały się na początku, okazała się być strzałem "w dziesiątkę". To jest bardzo dobry system, podoba się wszystkim, wszyscy są z niego zadowoleni, funkcjonuje znakomicie - podkreślił były piłkarz.

Zobacz też: Sensacyjne wieści ws. trenera Realu. "Prawdopodobnie nie przyjdzie"

1/23 Słynny piłkarz reprezentacji Polski, zawodnik Juventusu Turyn i AS Roma, a także prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, to:

Quiz dla pasjonatów. Ile wiesz o najsłynniejszych polskich sportowcach? Komplet poza zasięgiem
