Tak Boniek zareagował na to, kto pokaże europejskie puchary w polskiej TV

"Oficjalny nadawca poinformował o nabyciu praw do transmisji wszystkich spotkań Champions League na cztery kolejne sezony. To oznacza, że polscy kibice będą mogli obserwować mecze Ligi Mistrzów za pośrednictwem Canal+ aż do 2031 roku" - pisaliśmy na Sport.pl.

- Cieszymy się, że UEFA ponownie powierzyła nam prawa do transmisji tych wyjątkowych rozgrywek. To dla nas potwierdzenie jakości i zaufania oraz zobowiązanie do dalszego dostarczania kibicom najlepszych piłkarskich emocji na najwyższym poziomie - komentowała Edyta Sadowska, prezes zarządu i dyrektor generalna CANAL+ Polska, cytowana przez oficjalną stronę stacji.

W przetargu o prawa do transmitowania meczów Ligi Mistrzów Canal+ zostawił w pokonanym polu m.in. Polsat oraz - prawdopodobnie - Disney+ i DAZN, o udziale których w walce o ekskluzywne rozgrywki informował Kacper Sosnowski ze Sport.pl. Nasz dziennikarz ujawnił także, że wartość podpisanego przez stację kontraktu wzrośnie o około 60 proc. w porównaniu z poprzednią umową.

Boniek zaskoczył swoją opinią. Polsat w lepszej sytuacji niż Canal+?

Mimo to Polsat nie pozostał z pustymi rękoma. Na ich kanałach wciąż kibice będą mogli śledzić rozgrywki Ligi Europy oraz Ligi Konferencji. Zdaniem Zbigniewa Bońka stacja wyjdzie na tym nawet lepiej niż Canal+, choć zapłaciła znacznie mniej za prawa transmisyjne.

- Można powiedzieć, że Polsat zapłacił dużo, dużo mniej, a będzie miał większą oglądalność dzięki udziałowi polskich klubów. Nasze kluby raczej będą walczyły o Conference League i Europa League, a jeżeli ktoś sporadycznie wejdzie do Champions League, to będziemy mu tylko gratulowali i kibicowali. Natomiast żeby to się stało, to nasze kluby muszą być mocniejsze, sprowadzać coraz lepszych zawodników i zwiększać budżety. A to nie jest takie proste - stwierdził były prezes PZPN w rozmowie z Polsatem Sport.

Boniek postanowił również skomentować funkcjonujący od dwóch sezonów nowy system rozgrywek europejskich. Fazę grupową zastąpiła faza ligowa, która poprzedza play-offy i fazę pucharową. Powiększono także liczbę zespołów - w Lidze Mistrzów, Lidze Europy i Lidze Konferencji melduje się 36 drużyn.

- Muszę powiedzieć, że ta reforma, pomimo wątpliwości, jakie pojawiały się na początku, okazała się być strzałem "w dziesiątkę". To jest bardzo dobry system, podoba się wszystkim, wszyscy są z niego zadowoleni, funkcjonuje znakomicie - podkreślił były piłkarz.

