Zdecydowali ws. przyszłości Kiwiora. Na stole ponad 20 milionów euro

Polscy kibice z wypiekami na twarzy śledzą bieżący sezon ligi portugalskiej. Wszystko za sprawą biało-czerwonego tercetu w barwach FC Porto, w skład którego wchodzą Jakub Kiwior, Jan Bednarek i Oskar Pietuszewski. Kiwior, w przeciwieństwie do dwójki kolegów z reprezentacji, jest jednak tylko wypożyczony do "Smoków" z londyńskiego Arsenalu. Niebawem jednak ma się wyjaśnić, gdzie ujrzymy stopera w kolejnych rozgrywkach.

Media: Kiwior zostanie w Porto. Oto kwota wykupu

Jak informuje portugalski "Record", Kiwior niebawem zwiąże się z FC Porto stałym kontraktem obowiązującym do 2030 roku. 26-latek zostanie wykupiony przez "Smoki" dzięki zamieszczonej w umowie wypożyczenia klauzuli. Doniesienia te potwierdził także włoski dziennikarz Nicolo Schira, który twierdzi, że transakcja będzie opiewać na 20 milionów euro.

Nieco inaczej twierdzą jednak Portugalczycy. "Record" przypomina, że Porto zapłaciło za wypożyczenie polskiego obrońcy 2 miliony euro. Klauzula wykupu z kolei ma opiewać na 17 mln euro i 5 mln euro w bonusach. Łącznie z kwotą za wypożyczenie zatem "Smoki" będą musiały wydać na Kiwiora 24 mln euro.

Co ciekawe, Kiwior jest obecnie najdrożej wycenianym polskim piłkarzem przez serwis Transfermarkt. Wartość rynkowa 26-latka opiewa na 27 mln euro. W czołowej trójce oprócz niego znajdują się Matty Cash z Aston Villi oraz Oskar Pietuszewski (ex aequo z Nicolą Zalewskim z Atalanty).

Do tej pory Kiwior rozegrał w zespole Francesco Fariolego 37 meczów, z czego aż 33 w wyjściowej jedenastce. Jak do tej pory nie wpisał się na listę strzelców, lecz zanotował dwie asysty. W Portugalii jest niezwykle chwalony za współpracę w duecie z Janem Bednarkiem. Reprezentanci Polski są bliscy sięgnięcia po mistrzostwo kraju.

Przygoda Jakuba Kiwiora w Arsenalu dobiegnie zatem końca. 26-latek w barwach "Kanonierów" wystąpił 68-krotnie, zdobywając trzy bramki i dokładając pięć asyst. Na boiskach Premier League spędził łącznie 2489 minut. Z londyńskim klubem sięgnął po jedno trofeum - w 2023 roku wygrał Tarczę Wspólnoty, choć nie wszedł na murawę w starciu przeciwko Manchesterowi City.

