W Polsce panował duży smutek po tym, jak podopieczni Jana Urbana przegrali ze Szwecją w finale baraży 2:3 i po raz pierwszy od 2014 roku nie awansowali na mistrzostwa świata. Włochy są w jeszcze gorszej sytuacji. Drużyna prowadzona przez Gennaro Gattuso w decydującej rozgrywce uległa Bośni i Hercegowinie w rzutach karnych, co sprawia, że Italii zabraknie na mundialu już trzeci raz z rzędu. Mało tego - ostatni raz w fazie pucharowej tego turnieju Włosi grali w... 2006 roku, kiedy zdobyli tytuł.

Nie chce, by Włosi zastąpili Iran. "Haniebny pomysł"

Podczas tegorocznego mundialu wciąż niepewna jest obecność Iranu. Ma to oczywiście związek z napiętą sytuacją polityczną. W przypadku rezygnacji tej reprezentacji z występu na mistrzostwach świata pojawiło się kilka pomysłów na zastępstwo. Była mowa m.in. o interkontynentalnych barażach lub nominacji ze strony FIFA.

Na wejście kuchennymi drzwiami do grona uczestników imprezy liczą niektórzy Włosi. Wprost wypowiedział się o tym Gabriele Gravina, były szef tamtejszej federacji.

- Wydaje mi się to absurdalnym i haniebnym pomysłem - ocenił w wywiadzie dla programu "Otto e mezzo" w telewizji La7, dodając przy tym, że to kibice są jedynymi osobami z Włoch, które zasługują na wyjazd na mundial.

Przy okazji Gravina zabrał głos na temat odejścia z federacji. - Nikt mnie nie zmuszał do rezygnacji, to był wyłącznie mój osobisty wybór. Obiecałem kibicom, że zakwalifikujemy się na Mistrzostwa Świata i niestety nie udało mi się dotrzymać tej obietnicy - podkreślił.

Gravina ostro o krytykach. "Zawsze schemat jest ten sam"

Gravina nawiązał też do tego, co działo się tuż po przegranej Włochów w finale baraży z Bośnią i Hercegowiną. Działacz jest wściekły za to, że kibice zrzucają winę za brak awansu na federację.

- Włosi przypisują federacji odpowiedzialność, której sama nie ma. Panuje niejasność co do tego, kto za co odpowiada. Trzy razy nie zakwalifikowaliśmy się do Mistrzostw Świata i schemat jest zawsze ten sam, czyli szuka się kozła ofiarnego. Wszyscy są przekonani, że członkowie reprezentacji są zależni od federacji, ale są ligi, rozgrywki i pewne zasady i przepisy, których należy przestrzegać. Praca federacji jest oceniana na podstawie jednej reprezentacji narodowej, a mamy ich wiele, zarówno męskich, jak i żeńskich - skwitował.