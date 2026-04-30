W Polsce panował duży smutek po tym, jak podopieczni Jana Urbana przegrali ze Szwecją w finale baraży 2:3 i po raz pierwszy od 2014 roku nie awansowali na mistrzostwa świata. Włochy są w jeszcze gorszej sytuacji. Drużyna prowadzona przez Gennaro Gattuso w decydującej rozgrywce uległa Bośni i Hercegowinie w rzutach karnych, co sprawia, że Italii zabraknie na mundialu już trzeci raz z rzędu. Mało tego - ostatni raz w fazie pucharowej tego turnieju Włosi grali w... 2006 roku, kiedy zdobyli tytuł.
Podczas tegorocznego mundialu wciąż niepewna jest obecność Iranu. Ma to oczywiście związek z napiętą sytuacją polityczną. W przypadku rezygnacji tej reprezentacji z występu na mistrzostwach świata pojawiło się kilka pomysłów na zastępstwo. Była mowa m.in. o interkontynentalnych barażach lub nominacji ze strony FIFA.
Na wejście kuchennymi drzwiami do grona uczestników imprezy liczą niektórzy Włosi. Wprost wypowiedział się o tym Gabriele Gravina, były szef tamtejszej federacji.
- Wydaje mi się to absurdalnym i haniebnym pomysłem - ocenił w wywiadzie dla programu "Otto e mezzo" w telewizji La7, dodając przy tym, że to kibice są jedynymi osobami z Włoch, które zasługują na wyjazd na mundial.
Przy okazji Gravina zabrał głos na temat odejścia z federacji. - Nikt mnie nie zmuszał do rezygnacji, to był wyłącznie mój osobisty wybór. Obiecałem kibicom, że zakwalifikujemy się na Mistrzostwa Świata i niestety nie udało mi się dotrzymać tej obietnicy - podkreślił.
Gravina nawiązał też do tego, co działo się tuż po przegranej Włochów w finale baraży z Bośnią i Hercegowiną. Działacz jest wściekły za to, że kibice zrzucają winę za brak awansu na federację.
- Włosi przypisują federacji odpowiedzialność, której sama nie ma. Panuje niejasność co do tego, kto za co odpowiada. Trzy razy nie zakwalifikowaliśmy się do Mistrzostw Świata i schemat jest zawsze ten sam, czyli szuka się kozła ofiarnego. Wszyscy są przekonani, że członkowie reprezentacji są zależni od federacji, ale są ligi, rozgrywki i pewne zasady i przepisy, których należy przestrzegać. Praca federacji jest oceniana na podstawie jednej reprezentacji narodowej, a mamy ich wiele, zarówno męskich, jak i żeńskich - skwitował.