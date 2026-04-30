Potwierdziły się doniesienia ws. Ligi Mistrzów. Ważne wieści dla kibiców

Już tylko cztery zespoły liczą się w walce o końcowy triumf w Lidze Mistrzów w sezonie 2025/26. W przyszłym tygodniu dojdzie do rewanżowych spotkań pomiędzy Arsenalem a Atletico Madryt oraz Bayernem Monachium i PSG. Oba spotkania i zbliżający się wielkimi krokami finał tradycyjnie transmitować będzie Canal+Sport, a środowy mecz pokaże także TVP Sport.

Doniesienia potwierdzone. Liga Mistrzów zostaje w Canal+

Teraz jednak oficjalny nadawca poinformował o nabyciu praw do transmisji wszystkich spotkań Champions League na cztery kolejne sezony. To oznacza, że polscy kibice będą mogli obserwować mecze Ligi Mistrzów za pośrednictwem Canal+ aż do 2031 roku.

- Cieszymy się, że UEFA ponownie powierzyła nam prawa do transmisji tych wyjątkowych rozgrywek. To dla nas potwierdzenie jakości i zaufania oraz zobowiązanie do dalszego dostarczania kibicom najlepszych piłkarskich emocji na najwyższym poziomie - powiedziała Edyta Sadowska, prezes zarządu i dyrektor generalna CANAL+ Polska, którą cytuje oficjalna strona stacji.

"W ramach przedłużonej umowy CANAL+ pokaże ekskluzywnie wszystkie spotkania UEFA Champions League, zapewniając widzom najwyższy standard transmisji i dopracowaną oprawę redakcyjną. Przedłużenie praw do transmisji rozgrywek klubowych UEFA podkreśla ambicję CANAL+ do dalszego umacniania pozycji lidera w segmencie premium europejskiej piłki nożnej" - czytamy w komunikacie.

Termin składania ofert poszczególne podmioty chętne do transmitowania Ligi Mistrzów miały do 21 kwietnia. "Canal+ za czteroletnią przygodę z Ligą Mistrzów zaoferował kwotę, która zdystansowała konkurencję" - podawał Kacper Sosnowski ze Sport.pl.

Według informacji naszego dziennikarza oprócz Canal+ w walce o transmitowanie spotkań najbardziej prestiżowych rozgrywek piłkarskich w Europie były co najmniej trzy inne podmioty. "Polsat, a także dwie platformy streamingowe. Tropy prowadzą do Disney+, który bardzo aktywny jest też na innych europejskich rynkach i chce mocno "wejść w sport". Inną platformą, która miała brać udział w polskim przetargu, prawdopodobnie był... DAZN. Ten nadawca, znany z zainteresowania sportem, wygrał już przetarg na Ligę Europy i Ligę Konferencji na terytorium Niemiec" - pisał Sosnowski.

Wciąż nie wiadomo, kto będzie transmitować pozostałe rozgrywki spod szyldu UEFA - Ligę Europy i Ligę Konferencji. Przetarg wciąż trwa, a póki co prawa telewizyjne do meczów europejskich pucharów niższego szczebla posiada Polsat.

