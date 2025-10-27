Powrót na stronę główną
Tak Pajor potraktowała kibiców Barcelony
Ewa Pajor od pewnego czasu leczy kontuzję i nie może grać w meczach FC Barcelony. Jednak pojawia się w klubowym ośrodku, gdzie wraca do optymalnej dyspozycji. Jeden z kibiców nagrał spotkanie napastniczki z kibicami, także polskimi, u bram centrum treningowego. Zachowanie Pajor odebrano jednoznacznie.
Ewa Pajor z kibicami
zrzut ekranu z https://www.instagram.com/p/DQB2YB_jI33/

Ewa Pajor w potyczce z Atletico Madryt (6:0), odbywającej się 12 października, doznała kontuzji kolana i wypadła z gry na kilka tygodni. Obecnie jest w trakcie rekonwalescencji, którą przechodzi w klubowych gabinetach medycznych.

Ewa Pajor przy obiektach FC Barcelony spotkała kibiców, w polskich. Oto jak się zachowała

Polka jako jedna z gwiazd katalońskiego zespołu oraz drużyny narodowej budzi wielkie zainteresowanie wśród kibiców. Jeden z nich jakiś czas temu opublikował na Instagramie film z napastniczką w roli głównej, która u bram ośrodka treningowego przez kilka minut rozdawała autografy oraz pozowała do zdjęć (z samochodu).

Nie byli to wyłącznie miejscowi fani, w tle słychać bowiem język polski. Co nie dziwi choćby dlatego, że poza Pajor w Barcelonie grają jeszcze dwie inne polskie gwiazdy - Robert Lewandowski oraz Wojciech Szczęsny. A postawa 28-latki została doceniona. Gdy odjeżdżała, rozległy się brawa.

 

Tak radzi sobie FC Barcelona bez Ewy Pajor. Sześć punktów, bilans bramek 6-0

Przed kontuzją napastniczka zdążyła rozegrać osiem spotkań, zdobyć osiem bramek i zanotować trzy asysty dla mistrzyń Hiszpanii. A jak radzą sobie one bez niej? W Lidze Mistrzyń pokonały 4:0 AS Romę, a w lidze hiszpańskiej ograły 2:0 Granadę.

Gdyby nie uraz, to obecnie Ewa Pajor najpewniej byłaby na zgrupowaniu reprezentacji Polski, która w piątek 24 października zagrała towarzysko z Holandią (0:0), a na wtorek 28 października ma zaplanowany sparing z Walią (w Newport).

