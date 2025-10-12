Dramat Pajor w 70. minucie. Nagle padła na murawę. Polały się łzy

FC Barcelona znakomicie weszła w nowy sezon i do tej pory nie przegrała ani jednego spotkania. Duża w tym zasługa Ewy Pajor, która w siedmiu meczach strzeliła siedem goli i zanotowała trzy asysty. Poza tym polscy kibice mają dodatkowe powody do radości, ponieważ Telewizja Polska poinformowała o nabyciu praw do transmitowania meczów żeńskiej drużyny Barcelony, z udziałem Pajor, w rozgrywkach ligi hiszpańskiej. "Debiutem" Barcelony na antenach TVP Sport było spotkanie z Atletico Madryt.

Wielki dramat Pajor. Opuściła boisko ze łzami w oczach

Spotkanie Barcelony z Atletico Madryt rozpoczęło się o godz. 12:00. Po pierwszej połowie było 2:0 dla mistrzyń Hiszpanii. W 53. minucie błysnęła Pajor, która znalazła się w polu karnym Atletico i wykorzystała płaskie dośrodkowanie ze strony Aitany Bonmati. Wówczas było już 3:0 dla Barcelony. 17 minut później wydarzył się prawdziwy dramat. Pajor starła się z jedną z rywalek blisko pola karnego Atletico, a faul skończył się dla niej urazem kolana.

Na powyższym nagraniu można zauważyć, jak Pajor bardzo cierpiała. Gdy napastniczka reprezentacji Polski schodziła z boiska, to zalała się łzami. Była też widoczna opuchlizna na prawym kolanie. W miejsce Pajor na boisku pojawiła się Kika Nazareth, a Barcelona wygrała 6:0 z Atletico Madryt.

Hiszpańskie media od razu odnotowały kontuzję Pajor. "Alarm w Barcelonie. Pajor mogła doznać poważnej kontuzji kolana. Maksymalny niepokój w Barcelonie, Pajor opuściła boisko z płaczem po reakcji na uraz, który wyglądał bardzo źle. Podczas walki o piłkę korki Pajor wbiły się w murawe, co spowodowało skręcenie. Badania pozwolą ustalić skalę urazu, ale zdjęcia nie wróżą dobrze" - pisze dziennik "Mundo Deportivo".

Kontuzja Pajor może mieć opłakane skutki z perspektywy kobiecej reprezentacji Polski. Nie należy się spodziewać, że Pajor otrzyma powołanie od Niny Patalon na mecze z Holandią (24.10) i Walią (28.10).

Od lutego do grudnia 2026 r. Polki będą rywalizować w eliminacjach do mistrzostw świata, które odbędą się w 2027 r. w Brazylii. Jeżeli uraz Pajor okaże się poważny, może jej zabraknąć na początku eliminacji.