Hiszpanie oszaleli po tym, co zrobił Szczęsny. "Masz karton Malrboro"

W niedzielne popołudnie na Santiago Bernabeu Real Madryt był drużyną lepszą i przyznaje to także zdecydowana większość społeczności związanej z FC Barceloną. "Królewscy" zwłaszcza w pierwszej połowie dominowali na boisku. O tym, że do przerwy utrzymywał się wynik 1:1, zdecydował jeden błąd w przyjęciu Ardy Gulera, po którym Barcelona wyrównała, a także świetna postawa w bramce Wojciecha Szczęsnego.
Rafael Gonzalez-Palencia, który na łamach rubryki Culemania opisał swoje wrażenia z tego spotkania, stwierdził jednak, że "Królewskim" w wygranej pomógł arbiter, nazywając go najlepszym piłkarzem gospodarzy, zaraz obok Jude'a Bellinghama. Ponadto dziennikarz docenił też Wojciecha Szczęsnego. Choć uczynił to w dość kontrowersyjny sposób, odnosząc się do tytoniowego nałogu Polaka.
"Soto Grado [arbiter meczu - dop. red.] i Bellingham, najlepsi piłkarze Realu Madryt, wczoraj z opanowaniem podsycali zapał Bernabeu. A Mbappe, którego oglądanie na boisku to prawdziwa przyjemność, trafiał niemal we wszystko, co mu się przytrafiło. Jednak to dało Realowi Madryt więcej niż marne i ospałe 2:1, bo Barca wciąż ma bramkarza – dzięki, Tek, u nas zawsze znajdziesz wygodny fotel i karton Marlboro – i dlatego, że pomimo pesymistycznych głosów, pułapka spalonego nie jest tak przestarzała, jak się ją przedstawia" - można przeczytać w Culemanii.
35-latek pomimo wpuszczenia dwóch bramek zagrał mecz, po którym uznano go najlepszym zawodnikiem FC Barcelony. W 52. minucie popisowo obronił rzut karny Kyliana Mbappe. Z kolei w pierwszej połowie wspomniana na łamach Culemanii pułapka ofsajdowa przyniosła skutek, gdy Francuz w 12. minucie trafił do siatki, ale powtórka VAR pokazała, że minimalnie złamał linię spalonego.
Autor tekstu zauważył też, że starania ofensywne podopiecznych Hansiego Flicka stały się bezowocne i przewidywalne, gdy zespół musiał radzić sobie m.in. bez Roberta Lewandowskiego. W dodatku Real był jeszcze bardziej zmotywowany po słowach, które przed meczem wypowiedział Lamine Yamal. 18-latek w żartach stwierdził, że jeden z zespołów jego kolegi jest niczym "Królewscy", którzy "kradną i narzekają".
"Mieszanka wrzawy i furii przed meczem po raz kolejny okazała się tym groteskowym paliwem, które napędza Madryt, gdy ten nie ma porządnego pomocnika. Z "dziesiątką" Barcelony i kilkoma innymi piłkarzami, którzy nie byli w stanie dotrzymać kroku rywalom, Pedri, Frenkie i boczni obrońcy Barcelony starali się w przerwie ogłuszyć przeciwników, a Cubarsi i Eric wspomagali ich w próbach przełamania formacji defensywnej. Te wszystkie próby stały się nudne, bo bez karuzeli Raphinhi i pomocy Lewandowskiego, młodego Huijsena nie miał kto porwać do tańca" - opisał Cronica Global.
