Wystarczyło jedno słowo. Oto co mama Szczęsnego napisała po meczu z Realem
Pomimo porażki Barcelony najlepszym zawodnikiem niedzielnego El Clasico został Wojciech Szczęsny. 35-latek aż osiem razy bronił celne strzały Realu. Zdecydowanie najbardziej zaimponowała sytuacja z 52. minuty meczu. Kylian Mbappe nie zdołał pokonać Polaka z rzutu karnego. Nie dziwi reakcja Alicji Szczęsnej. Mama zawsze bardzo wspierała bramkarza, a na Instagramie wyraziła dumę z jego gry.
Wojciech Szczęsny z mamą, Alicją
W ocenie ekspertów, kibiców oraz algorytmów Wojciech Szczęsny był największym bohaterem niedzielnego pojedynku Realu Madryt z FC Barceloną. Pomimo dwóch wpuszczonych goli to on utrzymał Dumę Katalonii przy życiu, co chwilę ratując kolegów przed kolejnymi straconymi bramkami.

Najcenniejsza okazała się interwencja z 52. minuty. Eric Garcia zagrał ręką w polu karnym, a sędzia po analizie wideo podyktował rzut karny. Naprzeciwko Szczęsnego stanął Kylian Mbappe. Francuz jednak nie był w stanie pokonać polskiego bramkarza! Barcelona wciąż przegrywała tylko jedną bramką, ale piłkarze z pola nie potrafili wykorzystać świetnej gry 35-latka. Real wygrał 2:1 i było to zasłużone zwycięstwo.

Nie zmienia to faktu, że najwięcej pochwał za grę zdobył Szczęsny. Mecz oglądała rzecz jasna od zawsze wspierająca bramkarza mama Alicja. Na swojego Instagrama wrzuciła nagranie sytuacji z rzutem karnym i dodała jedno słowo: "DUMA".

Alicja Szczęsna reaguje na popis syna
Alicja Szczęsna reaguje na popis synascreen Instagram

Pomimo fantastycznego występu Polaka FC Barcelona musiała uznać wyższość Realu Madryt. Wszystkie bramki padły w pierwszej połowie. Dla Królewskich strzelali Kylian Mbappe oraz Jude Bellingham, a dla Dumy Katalonii - Ferrmin Lopez. Madrytczycy umocnili się na pozycji lidera ligi hiszpańskiej. Przewaga nad Barcą wzrosła do pięciu punktów.

