Żałobny wpis Grosickiego. "Była dla mnie wszystkim"

Grosicki w weekend miał powody do zadowolenia, gdy jego Pogoń w sobotę podejmowała u siebie Cracovię. W spotkaniu nie brakowało emocji, także tych poza boiskiem, wynikających z napiętych relacji pomiędzy właścicielem klubu Aleksem Haditaghim a prezesem Cracovii Mateuszem Dróżdżem. Dla fanów gospodarzy najważniejszy był jednak wynik. Choć Pogoń przegrywała do przerwy, to po niej zdołała odwrócić losy meczu i triumfowała 2:1, a jedną z bramek zdobył popularny "Turbo Grosik".

Wzruszający wpis Grosickiego. "Babciu, dziękuję Ci za wszystko"

Niestety, radość 37-latka spowodowaną dobrą postawą na boisku w poniedziałek przysłoniła rodzinna tragedia, o której poinformował sam piłkarz.

"Dziś odeszła moja ukochana Babcia. Od najmłodszych lat była dla mnie największym wsparciem. Opiekowała się mną, kiedy byłem małym chłopcem, uczyła życia swoją czułością i troską. Każdy wspólny obiad, który przygotowywała, każdy drobny gest, każda rozmowa, wszystko to zostanie ze mną na zawsze" - napisał Grosicki.

"Była moim najwierniejszym kibicem. Oglądała każdy mój mecz, czy to w klubie, czy w reprezentacji, była na stadionach w Polsce, Anglii, Francji. Zawsze przy mnie, zawsze wierna. Mieliśmy wyjątkową relację. Była dla mnie wszystkim. Babciu, dziękuję Ci za wszystko. Twoja miłość i obecność będą mi towarzyszyć na każdym kroku" - zakończył piłkarz, dodając do tej wzruszającej i smutnej wiadomości jedno z ostatnich wspólnych zdjęć z babcią, podczas którego kobieta przebywała w szpitalu.

Kondolencje w związku ze stratą członkini rodziny Grosickiemu złożyło wiele gwiazd, nie tylko ze świata sportu. Na Instagramie komentarze wyrażające współczucie zamieścili między innymi Artur Szpilka, Mateusz Borek, Jacek Góralski, muzyk DJ Decks czy też Jacek Magiera.