Piłkarz Legii nie wytrzymał. Oto co powiedział o swoim zespole

Legia i Lech zawiodły w hicie 13. kolejki Ekstraklasy. Mecz zakończył się bezbramkowym remisem, a ostry komentarz na temat tych drużyn opublikował na łamach Sport.pl Michał Kiedrowski. "W niedzielę w Warszawie spotkały się dwa kluby, które w wielu kategoriach mogą o sobie powiedzieć, że są "naj". Przede wszystkim są najbogatsze w kraju, choć to warto zaznaczyć, że Legia jest o wiele bogatsza od Lecha. Po drugie mają najwięcej kibiców na stadionie (tu przewagę ma Lech). Po trzecie wydają najwięcej na swoich piłkarzy, jeśli chodzi o pensje. Po czwarte najwięcej w kraju wydają na swoje akademie. (...) A jednak dwa tzw. eksportowe polskie kluby pokazały w niedzielny wieczór widowisko przeciętne i niezbyt ciekawe" - grzmiał.

Zawodnik Legii ostro o sytuacji klubu. Wskazał winnych

Ostro na temat tego spotkania wypowiedział się Radovan Pankov - obrońca Legii Warszawa, który jednak znalazł "pozytywy". - Oczywiście, że nie jesteśmy zadowoleni z remisu. Jedyne, z czego możemy się cieszyć, to zachowane czyste konto. W naszej obecnej sytuacji musimy po prostu mniej gadać, a więcej pracować - powiedział, cytowany przez legia.net.

Następnie padło pytanie dot. tego, kto jest winny kiepskich wyników "Wojskowych", którzy po tym meczu plasują się na 10. miejscu w tabeli Ekstraklasy z dorobkiem 16 pkt. W ostatnim czasie pojawiło się sporo zamieszania wokół trenera, który nawet miał powiedzieć zarządowi, że jest gotowy podać się do dymisji, jeśli to będzie dobre dla drużyny.

- To piłkarze są problemem. Od momentu, kiedy tutaj trafiłem, ile razy zmienialiśmy trenerów? Trzy. Jeden z nich jest teraz w Serie A... - zaznaczył.

Pankov mówi wprost, że jeszcze przyjdzie czas na podsumowania

Defensor zaznaczył, że przeciwko Lechowi Poznań on i jego koledzy nie osiągnęli "dobrego wyniku" i dodał, że czas na podsumowania przyjdzie na koniec sezonu. - Nie jesteśmy usatysfakcjonowani, jak to wygląda, ale w maju zobaczymy, na którym miejscu skończymy. W tym trudnym momencie nie możemy wytykać winnych palcami, tylko musimy po prostu walczyć, a wyniki przyjdą - zakończył.

30 października Legia Warszawa rozegra kolejny mecz, tym razem w Pucharze Polski. Ich rywalem będzie Pogoń Szczecin. Trzy dni później zmierzą się z Widzewem Łódź w Ekstraklasie.