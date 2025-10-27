Powrót na stronę główną
Na nagraniu z trybun widać, co zrobił Kylian Mbappe
Cóż za radość! Real wygrał z Barceloną po raz pierwszy od półtora roku. Jednym z architektów zwycięstwa był Kylian Mbappe. Francuz otworzył wynik spotkania w 22. minucie. Długi czas bez triumfu nad odwiecznym rywalem mocno wpłynął na piłkarzy Królewskich. Po ostatnim gwizdku napięcie puściło. Wszystko widać na nagraniu z trybun.
Kylian Mbappe po meczu Real - Barcelona
Real Madryt w końcu zatriumfował w El Clasico! Wcześniej doszło do tego w kwietniu zeszłego roku. Wtedy to po dramatycznej końcówce Królewscy wygrali 3:2, a bramkę w doliczonym czasie gry strzelił Bellingham.

Mijały kolejne miesiące, Real raz po raz mierzył się z Barceloną - czy to w lidze, czy w Superpucharze Hiszpanii, ale nie był w stanie pokonać odwiecznego rywala. Aż do wczoraj. W niedzielnym starciu Królewscy spisali się na medal. Bramki Mbappe oraz Bellinghama dały wygraną. Przed znacznie boleśniejszą porażką Dumę Katalonii uchronił Wojciech Szczęsny. To jego interwencje - w tym obroniony rzut karny Mbappe - utrzymały Barcelonę w grze do samego końca.

Pierwsza od półtora roku wygrana w El Clasico niezwykle ucieszyła piłkarzy Realu. Na kibicowskim nagraniu z trybun widać, jak mocno ta negatywna passa ciążyła między innymi na Kylianie Mbappe. Francuz zaczął prężyć muskuły, bić brawo i przybijać piątki z kolegami z drużyny. W podobny sposób zareagowali inni zawodnicy Królewskich - Jude Belingham czy Vinicius Junior.

Po zasłużonym zwycięstwie w hiszpańskim klasyku Real Madryt umocnił się na pozycji lidera ligi hiszpańskiej. Królewscy w dziesięciu rozegranych meczach zwyciężyli dziewięciokrotnie, ulegając jedynie w stołecznych derbach Atletico. Z kolei Barcelona ma już 5 punktów straty do Realu. Duma Katalonii przegrała dwa z ostatnich trzech ligowych spotkań - lepsza od niej okazała się również Sevilla.

