Na nagraniu z trybun widać, co zrobił Kylian Mbappe

Real Madryt w końcu zatriumfował w El Clasico! Wcześniej doszło do tego w kwietniu zeszłego roku. Wtedy to po dramatycznej końcówce Królewscy wygrali 3:2, a bramkę w doliczonym czasie gry strzelił Bellingham.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki mocno o Lewandowskim: Tiki-taka kończyła się niestety na Robercie

Mijały kolejne miesiące, Real raz po raz mierzył się z Barceloną - czy to w lidze, czy w Superpucharze Hiszpanii, ale nie był w stanie pokonać odwiecznego rywala. Aż do wczoraj. W niedzielnym starciu Królewscy spisali się na medal. Bramki Mbappe oraz Bellinghama dały wygraną. Przed znacznie boleśniejszą porażką Dumę Katalonii uchronił Wojciech Szczęsny. To jego interwencje - w tym obroniony rzut karny Mbappe - utrzymały Barcelonę w grze do samego końca.

Pierwsza od półtora roku wygrana w El Clasico niezwykle ucieszyła piłkarzy Realu. Na kibicowskim nagraniu z trybun widać, jak mocno ta negatywna passa ciążyła między innymi na Kylianie Mbappe. Francuz zaczął prężyć muskuły, bić brawo i przybijać piątki z kolegami z drużyny. W podobny sposób zareagowali inni zawodnicy Królewskich - Jude Belingham czy Vinicius Junior.

Po zasłużonym zwycięstwie w hiszpańskim klasyku Real Madryt umocnił się na pozycji lidera ligi hiszpańskiej. Królewscy w dziesięciu rozegranych meczach zwyciężyli dziewięciokrotnie, ulegając jedynie w stołecznych derbach Atletico. Z kolei Barcelona ma już 5 punktów straty do Realu. Duma Katalonii przegrała dwa z ostatnich trzech ligowych spotkań - lepsza od niej okazała się również Sevilla.