Bonucci ostro odpowiedział Szczęsnemu. "Bzdury"

Wojciech Szczęsny i Leonardo Bonucci dzielili wspólnie szatnię Juventusu w latach 2018-2023. Wspólnie mogli świętować wygranie dwóch mistrzostw, jednego Pucharu i dwa Superpuchary Włoch. Latem 2023 roku włoski defensor odszedł do Unionu Berlin, a Wojciech Szczęsny pożegnał się z Juventusem latem bieżącego roku, gdy ogłosił zakończenie kariery. Ostatecznie powrócił na boisko, dołączając w październiku do FC Barcelony, w której jednak nie zdążył jeszcze zadebiutować.

Leonardo Bonucci ostro skomentował wypowiedź Wojciecha Szczęsnego

Okazuje się, że na przestrzeni ostatnich miesięcy obaj panowie wymienili się uprzejmościami za pośrednictwem mediów. Wszystko zaczęło się od wypowiedzi Szczęsnego z września tego roku, gdy udzielił wywiadu po (jak się okazało tymczasowym) zakończeniu kariery na kanale youtubera Luki Toselliego.

- Nienawidzę przedmeczowego podniecenia w szatni. Byłem w bardzo dobrych relacjach z De Ligtem i on był bardzo podobny do mnie w przygotowywaniu się do meczu: zajmujemy się swoimi sprawami i przygotowujemy się do spotkania. Bonucci był dokładnym przeciwieństwem. Przed każdym meczem motywował drużynę. Byłem trzy miejsca za De Ligtem i za każdym razem, gdy Leo przesadzał, mówiliśmy "o nie" i zakładaliśmy słuchawki, żeby nie słyszeć - powiedział wtedy Szczęsny.

Teraz na słowa Szczęsnego odpowiedział Leonardo Bonucci na kanale włoskiego Prime Video. - Wywiad Szczęsnego? Tak, zdenerwował mnie. Chodzi o świętość szatni. Mówiłem to wszystko dla dobra drużyny, a gdy to robiłem, to jego [Szczęsnego - przyp. red.] przy tym nie było. Był wtedy zamknięty w łazience, coś o tym mówił - stwierdził Włoch.

- Szczęsny wspomniał o De Lighcie, ale z nim miałem świetne relacje. To było w czasie [wywiad Szczęsnego - przyp. red.], gdy odszedł z futbolu, a potem wrócił. Może był zdezorientowany... Byłem bardzo zaskoczony bzdurami, które powiedział - podsumował Bonucci.