W mediach aż huczy o powrocie Klicha do Polski. Jest reakcja piłkarza

Mateusz Klich wybił się dzięki dobrym występom w Cracovii w latach 2008-2011. Przeszedł później do Wolfsburga. Kolejnymi klubami w jego karierze były PEC Zwolle, Kaiserslautern, Twente Enschede, Leeds United i ostatnio D.C. United. Z zespołem z Waszyngtonu jest związany do końca roku i nie ma jakichkolwiek informacji o jego przedłużeniu.

REKLAMA

Zobacz wideo Co się dzieje z Mbappe? Kosecki: Siadł mu mental. Gole mu nie pomogą

Klich reaguje na plotki o powrocie

Najnowsze doniesienia wskazują, że Klich będzie chciał wyjechać ze Stanów Zjednoczonych. Zdaniem "Przeglądu Sportowego Onet", który powołuje się na źródła klubowe, realny jest powrót polskiego pomocnika do Cracovii już na początku przygotowań do rundy wiosennej.

Cracovia ma być w kontakcie z Klichem i być coraz bliżej osiągnięcia porozumienia. Wielkim zwolennikiem tego transferu ma być Mateusz Dróżdż, prezes "Pasów".

- Powiedziałem w jednym z wywiadów, że polecę po niego do Stanów Zjednoczonych i podtrzymuję to. Zrobiłbym to z chęcią. Uważam, że jest świetnym zawodnikiem i byłby też ważnym wzmocnieniem szatni. Bardzo bym chciał - powiedział w rozmowie z Tomaszem Ćwiąkałą.

Nadzieje rozbudził na kanale Meczyków Tomasz Kupisz, który osobiście rozmawiał z Klichem nt. powrotu do Polski. - W wiadomościach Mateusz wspominał mi o tym, że chce wrócić do Cracovii. Dla niego to fajny bodziec, że będzie mógł zagrać o coś więcej z Cracovią - powiedział w programie Ekstraklasa Raport.

Słowa Kupisza o ujawnieniu wiadomości dotarły do Klicha, który postanowił zareagować. Zażartował, że wiadomości wysłane na WhatsAppie "miały być szyfrowane". Wydaje się, że on sam nie ma zamiaru ukrywać, że są rozmowy i powrót do Polski jest realny.

"Ta liga cię potrzebuje! Wracaj!" - zachęcał Kupisz w odpowiedzi na wpis Klicha.

Krakowska drużyna będzie miała o co grać w przyszłym roku. Po 18 kolejkach zajmuje piąte miejsce w tabeli z dorobkiem 31 punktów, traci cztery punkty do podium i siedem do prowadzącego Lecha Poznań. Cracovia może zatem myśleć o walce o europejskie puchary, a z Klichem w składzie teoretycznie powinna być bliżej osiągnięcia celu.

Mateusz Klich zagrał w barwach reprezentacji Polski 41 razy, strzelił dwa gole. Ostatni raz zagrał we wrześniu 2022 r. z Holandią (0:2)