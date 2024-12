Dramat Igi Świątek. Amerykanie jej o tym przypomnieli

Wielkimi krokami zbliża się nowy sezon w tenisie. Zainaugurują go rozgrywki United Cup, które odbędą się 27 grudnia. Dwa dni później zaplanowano WTA 500 w Brisbane a 30 grudnia rozegrany zostanie turniej w Auckland (WTA 250).

Największe porażki 2024 roku w tenisie

Miniona kampania była okraszona wieloma hitowymi meczami i sensacjami. Dziennikarze serwisu tennis.com sporządzili listę pięciu największych porażek w sezonie 2024. Na piątym miejscu znalazła się porażka Jeleny Rybakiny z Anną Blinkovą w drugiej rundzie Australian Open. Kazaszka w poprzedniej edycji dotarła do finału, który przegrała z Aryną Sabalenką, więc była jedną z faworytek do końcowego triumfu.

Tuż poza podium portal wymienił blamaż Danielle Collins z kwalifikantką Olgą Danilović w II rundzie French Open. Trzecie miejsce zajął mecz Aryny Sabalenki z Mirrą Andriejewą w ćwierćfinale Rolanda Garrosa. Aktualnie najlepsza tenisistka świata przegrała to starcie z zawodniczką, która po raz pierwszy w karierze zaszła tak daleko na Wielkim Szlemie.

Amerykanie przypomnieli o dramacie Igi Świątek

Nazwisko Igi Świątek zostało wymienione aż dwukrotnie. Na drugim miejscu znalazła się porażka 6:3, 1:6, 2:6 z Julią Putincewą w III rundzie Wimbledonu. Miało to miejsce tuż po kapitalnym okresie na kortach ziemnych, gdzie raszynianka wygrała tytuły w Madrycie, Rzymie i na Rolandzie Garrosie. Warto przypomnieć, że w juniorskich turniejach wielkoszlemowych Iga Świątek wygrała najstarszy turniej tenisowy na świecie. Z kolei już w seniorskiej karierze na pięć występów tylko dwukrotnie dotarła do czwartej rundy. To ponadto był czwarty raz od początku 2023 roku, kiedy Iga Świątek przegrała mecz, po triumfie w pierwszym secie.

Amerykanie nie omieszkali przypomnieć Idze Świątek o jej największym dramacie, czyli porażce z Qinwen Zheng w półfinale igrzysk olimpijskich. Tenisistka powiedziała o tym sama w wywiadzie w programie "Fakty po Faktach". - Gdyby nie ta sprawa dopingowa, to półfinał olimpijski byłby moim największym rozczarowaniem 2024 roku. Zwłaszcza że przegrałam mecz w miejscu, gdzie tak długo byłam niepokonana. To złamało mi serce. Tenis jest jednak sprawiedliwy, wygrywa ta, która lepiej będzie gotowa na dany mecz. Cieszę się, że zebrałam się na pojedynek o brązowy medal. Nie było to proste, zwłaszcza, jak dzień wcześniej płacze się przez pięć godzin - mówiła.

Turniej tenisowy na igrzyskach olimpijskich w Paryżu był rozgrywany na kortach Rolanda Garrosa, czyli w ulubionym miejscu Igi Świątek. Polka wygrywała tam czterokrotnie, z czego trzy razy z rzędu. Przed tym meczem oczywiście faworytką była Polka, która wygrała sześć poprzednich pojedynków z Chinką. Pierwszy set zakończył się wynikiem 2:6, a w drugim raszynianka prowadziła już 4:0, ale rywalka odwróciła losy tej partii i zatriumfowała 5:7, a w całym spotkaniu 2:0. W meczu o brązowy medal Polka odbiła się od dna i pokonała Annę Karolinę Schmiedlovą, zapisując się w historii naszego kraju.

Lista największych porażek 2024:

Miejmy nadzieję, że w nadchodzącym roku Iga Świątek takich momentów będzie miała jak najmniej i wróci na fotel liderki światowego rankingu WTA. Aktualnie na pierwszym miejscu plasuje się Aryna Sabalenka z dorobkiem 9416 pkt. Polka traci do Białorusinki 1 121 "oczek" (8295 pkt).