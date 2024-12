Świetne wieści dla kibiców! Wielki turniej w Polsce

Z pewnością wielu sympatyków siatkówki nadal doskonale pamięta mecze reprezentacji Polski na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Po niezapomnianych spotkaniach z Brazylią w grupie czy Stanami Zjednoczonymi w półfinale nasza kadra o złoto zagrała z gospodarzami turnieju. W finale to Francuzi okazali się lepsi, jednak srebrny medal i tak był wielkim osiągnięciem ekipy Nikoli Grbicia.

Media: Polska zorganizuje wielki turniej siatkarski

W 2024 roku nasza kadra sięgnęła jeszcze po brązowy krążek w Lidze Narodów. Nie od dziś wiadomo, że Polacy uwielbiają te rozgrywki. Rok wcześniej zgarnęli złoto, pokonując w finale Amerykanów. Mecz ten rozgrywany był w gdańskiej Ergo Arenie. Wszystko wskazuje na to, że na polskim obiekcie niebawem znów pojawią się najlepsze drużyny świata!

Jak przekazał Jakub Balcerzak, jeden z turniejów fazy zasadniczej Siatkarskiej Ligi Narodów ma odbyć się właśnie w Polsce, a konkretnie w Gdańsku. To tam nasza kadra rozgrywała mecze towarzyskie tuż przed wspomnianymi igrzyskami w stolicy Francji. "Ergo Arena to stały punkt na mapie reprezentacyjnej siatkówki. Obiekt cieszący się ogromną popularnością wśród najlepszych zawodników poszczególnych reprezentacji!" - podkreśla ekspert w mediach społecznościowych.

Za to Przegląd Sportowy Onet uzupełnił, który z turniejów zostanie rozegrany w naszym kraju. Mowa o trzecim tygodniu zmagań fazy zasadniczej Ligi Narodów, który zaplanowano na okres od 16 do 20 lipca 2025 roku. Wtedy w Ergo Arenie kolejny raz zawitają siatkarskie potęgi. Przypomnijmy, do tej pory zgodnie z formatem rozgrywek udział w LN brało łącznie 16 drużyn. W przyszłym roku liczba ta wzrośnie do 18 ekip. Do stawki dołączą Chińczycy i Ukraińcy. Zespoły będą podzielone na trzy grupy po sześć drużyn. Pozostałe turnieje odbędą się w dniach 11-15.06 oraz 25-29.06 2025 roku. Fazę finałową zaplanowano na przełom lipca i sierpnia (30.07-03.08).

Sprawia to, że latem w Ergo Arenie zobaczymy łącznie 18 spotkań. Teraz pozostaje czekać na oficjalne potwierdzenie tych informacji przez FIVB i Volleyball World, które podadzą także ostateczny harmonogram przyszłorocznych zmagań.