Legenda Manchesteru United wraca! Tego nikt się nie spodziewał

Ryan Giggs to legenda Manchesteru United. W klubie z Old Trafford Walijczyk spędził łącznie 27 lat. W 2014 roku Walijczyk przeszedł na emeryturę sportową. Kilka lat temu wpadł w poważne problemy. Wszystko przez to, że jego ówczesna partnerka oskarżyła go o przemoc. W lipcu 2023 roku Giggs został uniewinniony. Teraz wraca do piłki nożnej. Według brytyjskiego "The Telegraph" 50-latek sprawdzi się w nowej roli.

