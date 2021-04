Ryan Giggs usłyszał poważne zarzuty! Potężne problemy selekcjonera

Sprawa dotyczy zdarzeń, do których doszło 1 listopada zeszłego roku. To wtedy Ryan Giggs został zatrzymany we własnym domu w Salford, gdzie jest współwłaścicielem lokalnego klubu. Policjanci zatrzymali Walijczyka pod zarzutem napaści na Kate Greville, jego dziewczynę, która zgłosiła nie tylko napaść, ale też uszkodzenie ciała.

- 1 listopada o godz. 22.05 wezwano policję, aby zgłosić kłótnię. Kobieta po trzydziestce odniosła drobne obrażenia, ale nie wymagała leczenia. 46-letni mężczyzna został aresztowany pod zarzutem napaści - mówił rzecznik policji hrabstwa Greater Manchester.

Ryan Giggs usłyszał zarzuty

Rzecznik dodał, że aresztowany został zwolniony za kaucją do czasu przeprowadzenia dochodzenia. W piątek były piłkarz Manchesteru United, a obecny selekcjoner reprezentacji Walii usłyszał trzy zarzuty. Giggsowi zarzuca się uszkodzenie ciała kobiety po 30. roku życia, napaść na kobietę w wieku około 20 lat oraz przypadek stosowania przymusu i kontrolowania zachowań między grudniem 2017 r. a listopadem 2020 r.

Giggs pierwsze dwa lata przygody z piłką spędził w Manchesterze City, jednak później został legendą Manchesteru United, stając się jednym z najlepszych piłkarzy w historii. W klubie z Old Trafford Walijczyk rozegrał 961 meczów i jest pod tym względem rekordzistą. Giggs strzelił łącznie 168 goli, co daje mu 7. miejsce w historii klubu.

Wraz z Manchesterem United Walijczyk 13-krotnie wygrał Premier League, dwukrotnie Ligę Mistrzów, zdobył też m.in. cztery Puchary Anglii i trzy Puchary Ligi. Po zakończeniu kariery Giggs najpierw był tymczasowym trenerem Manchesteru Untied, w którym później pełnił rolę asystenta. Od 2018 roku Walijczyk jest selekcjonerem kadry narodowej.

Giggs odsunięty od prowadzenia kadry

Kilkanaście minut po informacji o postawieniu zarzutów walijska federacja piłkarska poinformowała, że Giggs nie poprowadzi reprezentacji na Euro 2020. Do ostatecznego wyjaśnienia sprawy selekcjoner został odsunięty od kadry, którą na turnieju poprowadzi Robert Page, a jego asystentem będzie Albert Stuivenberg.

Walijczycy wystąpią w grupie A, gdzie zagrają oni z Turcją, Włochami i Szwajcarią.