Kolejny cios w Benzemę. Nie tego się spodziewał

Latem zeszłego roku Karim Benzema przeniósł się do Al-Ittihad. I choć początek miał całkiem niezły, to później zaczęły go trapić problemy zdrowotne, a ponadto popadł w konflikt z trenerem Nuno Espirito Santo, który został później zwolniony. W dodatku kibice zaczęli nazywać Benzemę "synem porażki". Media informowały, że Francuz opuszczał treningi swojego zespołu, a ostatnio nowy szkoleniowiec Marcelo Gallardo nie zabrał go na obóz przygotowawczy do Dubaju. Teraz otrzymał kolejny cios. Tym razem pozew sądowy nie poszedł po jego myśli.

REKLAMA

Zobacz wideo Probierz odpowiada na głośne słowa Lewandowskiego

Sąd zadecydował o wniesionym pozwie do sądu przez Karima Benzemę. Tego się nie spodziewał

Po tym, gdy szef francuskiego MSW Gerald Darmanin w rozmowie z "CNews Network" oskarżył piłkarza o kontakty z terrorystami, Benzema wniósł pozew do Trybunału Sprawiedliwości Republiki o zniesławienie. W swoim pozwie napastnik Al-Ittihad, który jest muzułmaninem, zaprzeczył zarzutom skierowanym pod jego adresem. Jednocześnie oskarżył Darmanina o wykorzystywanie wizerunku do gier politycznych.

Portal firstpost.com poinformował, że francuski sąd oddalił w czwartek 15 lutego pozew o zniesławienie. Politico.eu udało się dotrzeć do uzasadnienia. Z przekazanych informacji wynika, że prokurator Remy Heitz "nie dopatrzył się żadnej sytuacji, w której Gerald Darmanin mógłby podważyć honor lub reputację Benzemy" - czytamy.

Przypominamy, że na antenie "CNews Network" ministra spraw wewnętrznych Francji w taki sposób wypowiadał się o Benzemie: "wszyscy wiemy, że Karim Benzema ma mocne powiązania z Bractwem Muzułmańskim". Te słowa były reakcją na wpis Francuza po wybuchu konfliktu palestyńsko-izraelskiego.

Benzema odkąd trafił na Bliski Wschód, wystąpił w 20 meczach i strzelił w nich 12 goli i zanotował 5 asyst. Aktualnie Al-Ittihad zajmuje piąte miejsce w saudyjskiej ekstraklasie.