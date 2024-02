Niesamowity mecz Rakowa. Odwrócili losy meczu. Ostatni gol w 104. minucie [WIDEO]

Raków Częstochowa w tym sezonie broni mistrzostwa Polski, ale jesień zakończył na czwartym miejscu ze stratą dziewięciu punktów do lidera (choć miał jeden mecz zaległy). Na domiar złego piłkarze Dawida Szwargi fatalnie rozpoczęli wiosnę. W pierwszym meczu w 2024 roku sensacyjnie przegrali z walczącą o utrzymanie Wartą Poznań. To potężne rozczarowanie, biorąc pod uwagę możliwości i oczekiwania w Rakowie. Zimą zespół zasiliło aż siedmiu piłkarzy (sześciu odeszło). W mediach pojawiły się nawet informacje, że Szwarga co prawda nie dostał ultimatum, ale oczekuje się od niego kompletu punktów w najbliższych dwóch meczach.

A pierwszy z nich odbył się w sobotę, kiedy Raków w pierwszym domowym meczu 2024 roku podejmował Piasta Gliwice. W pierwszej połowie to goście byli bliżej prowadzenia. W 26. minucie Arkadiusz Pyrka strzelił z dystansu, ale dobrze interweniował Vladan Kovacević. Bramkarz Rakowa wykazał się też w doliczonym czasie pierwszej połowy, kiedy z pola karnego mocno uderzał Kądzior. Golkiper sparował piłkę na słupek. Po pierwszej połowie było 0:0.

A w drugiej strach zajrzał w oczy Rakowowi, bo Piast objął prowadzenie! W polu karnym Erick Otieno sfaulował Tomasa Huka i w 56. minucie "jedenastkę" na gola zamienił Patryk Dziczek. Na dodatek Gliwiczanie mogli pójść za ciosem, bo w 63. minucie znowu popisał się Kovacević po kolejnym, mocnym strzale Kądziora.

Raków wziął się do roboty w ostatnim kwadransie. W 77. minucie Koczerhin uderzał jeszcze niecelnie z powietrza, ale to był tylko przedsmak tego, co miało się wydarzyć w ostatnich 10 minutach. A nawet w 25.

Kilkanaście doliczonych minut. Raków wygrał rzutem na taśmę

W 79. minucie Raków doprowadził do wyrównania. Po dośrodkowaniu Plavsica świetnie w polu karnym odnalazł się Ante Crnac, który głową skierował piłkę do bramki. To była akcja dwóch rezerwowych. To zwiastowało nam wielkie emocje w końcówce i takich właśnie doświadczyliśmy.

Sędzia Jarosław Przybył doliczył pięć minut do regulaminowego czasu gry i kiedy ten zbliżał się ku końcowi, miało miejsce starcie Dziczka z Crnacem w polu karnym Piasta. Po interwencji VAR sędzia uznał, że Dziczek faulował i w doliczonym czasie gry Raków dostał rzut karny. A ten został zamieniony na bramkę przez Łukasza Zwolińskiego.

A to jeszcze nie był koniec emocji, bo przez analizę VAR mecz znacząco się wydłużył. Raków zdążył wyprowadzić bowiem jeszcze jedną, morderczą kontrę. W 14 (!) minucie doliczonego czasu piłkę do bramki skierował Marcin Cebula po asyście Crnaca. To również była akcja dwóch rezerwowych.

Raków wygrał z Piastem 3:1 i chociaż jest na piątym miejscu w tabeli, to zmniejszył stratę do ścisłej czołówki. Częstochowianie mają sześć punktów straty do liderującej Jagiellonii. Piast jest 11. z przewagą czterech punktów nad strefą spadkową.