Lewandowski od zera do bohatera! Sceny w 97. minucie meczu Barcelony [WIDEO]

Po sensacyjnym remisie z Granadą nastroje w Katalonii były takie, że tamtejsze media zaczęły pisać o możliwej katastrofie. Tą miało być zepchnięcie Barcelony w ligowej tabeli poza pierwszą czwórkę, co spowodowałoby, że Duma Katalonii nie zagrałaby w Lidze Mistrzów. To tylko pokazuje, że z marzeniami o obronie mistrzostwa w Barcelonie już się praktycznie pożegnano. W sobotę Barcelona stanęła więc przed zadaniem utrzymania przewagi nad goniącymi ją zespołami. Rywalem była walcząca o utrzymanie Celta Vigo. Tylko że był to mecz wyjazdowy, a na terenie Celty w ostatnich dziewięciu meczach Barcelona wygrała zaledwie raz.

Pierwsza połowa przebiegała tak, jak można było się spodziewać. Barcelona zamknęła rywali na ich połowie i szukała wyrwy w obronie. Nie przekładało się to jednak na sytuacje bramkowe. Czasami brakowało pomysłu, czasem wykończenia, a czasem też dokładności. Z tą ostatnią miał problem m.in. Vitor Roque, który zepsuł m.in. doskonale zapowiadającą się kontrę po podaniu Lewandowskiego.

Celta Vigo - FC Barcelona. Gole Roberta Lewandowskiego

Najlepsze sytuacje oglądaliśmy w pierwszym kwadransie. W 10. minucie tuż zza pola karnego uderzał Yamal, ale piłkę odbił bramkarz Celty. W odpowiedzi w 12. minucie po dobrej akcji z 14. metra na bramkę ter Stegena strzelał Larsen, ale trafił prosto w golkipera.

Barcelona dominowała, ale na kolejne okazje trzeba było poczekać aż do samego końca pierwszej połowy. Ale było warto, bo w 45. minucie padł gol do szatni. Bohaterem pierwszej części okazał się być Robert Lewandowski. Yamal zagrał z lewej strony do środka przed pole karne do Polaka. A ten przyjął sobie zewnętrzną częścią stopy do prawej strony tak, że mógł uderzyć z półwoleja. I uderzył, tak precyzyjnie i mocno, że piłka zatrzepotała w siatce.

Celta mogła odpowiedzieć już w doliczonym czasie pierwszej połowy, ale po sytuacyjnym strzale Minguezy piłkę wyłapał ter Stegen. Po pierwszej części gry Barcelona prowadziła więc 1:0 po golu Lewandowskiego.

I cieszyła się z tego w zasadzie tylko podczas przerwy. Bo już w zasadzie pierwsza akcja po wznowieniu przyniosła wyrównanie! To była świetna akcja Celty. Dwie piętki i piłkę na 16 metrze dostał Iago Aspas. Uderzył tak, że trafił w stopę Kounde, ale rykoszet zmylił ter Stegena i piłka trafiła do bramki.

W drugiej części gry Celta grała odważniej, ale Barcelonie nie potrafiła tego wykorzystać. Dwa razy w polu karnym Barcelony miał Iago Aspas, ale nie zakończyło się to bramką. Z kolei Barcelona miała szansę na gola po strzałach wprowadzonego w drugiej połowie Raphinhi, ale nie były to sytuacje stuprocentowe.

I wydawało się, że Barcelona znowu zanotuje blamaż. I wtedy, w 93. minucie katastrofalny błąd popełnił Beltram, któy kopnął w polu karnym Lamine'a Yamala. Decyzja mogła być tylko jedna - rzut karny! I wtedy zadziały się rzeczy niesłychane, bo pierwszy strzał Lewandowskiego obronił bramkarz. Pierwszy, bo karny został powtórzony! Guaita wyszedł z bramki za wcześnie, więc Lewandowski miał drugą szansę. I ją wykorzystał w 97. minucie meczu! Tym samym Polak rzutem na taśmę został bohaterem Barcelony, która wygrała z Celtą Vigo 2:1.