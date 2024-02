Koszmarny błąd Marciniaka, a potem sceny. "Złapał moją twarz"

Ostatnie miesiące były zdecydowanie najlepszymi w karierze Szymona Marciniaka. Pod koniec 2022 roku posędziował on finał MŚ w Katarze Francja - Argentyna, następnie w maju poprowadził finał Ligi Mistrzów pomiędzy Manchesterem City a Interem Mediolan (1:0), a w grudniu był głównym rozjemcą podczas finału Klubowych Mistrzostw Świata, w którym Manchester City rozbił Fluminense 4:0.

Marciniak zdradził niecodzienną sytuację z udziałem legendy. "Złapał moją twarz"

Nie tak dawno informowaliśmy również, że Polak jest jednym z faworytów do posędziowania jednego z dwóch najważniejszych starć Euro 2024. - To wielki prestiż i wielka odpowiedzialność. Taki mecz powinien prowadzić ktoś, kto gwarantuje najwyższy poziom. Trudno wskazać lepszego kandydata - napisał były sędzia Rafał Rostkowski na łamach TVP Sport.

Gdyby taki scenariusz się sprawdził, to zapewne trudno byłoby Polakowi wyznaczyć sobie kolejne cele. I choć teraz wszystko idzie idealnie po jego myśli, to nie zawsze podejmował tylko dobre decyzje. - Czekaliśmy na ten debiut (w Lidze Mistrzów - red.) bardzo długo. To były lata, kiedy w LM nie było miejsca dla polskich sędziów. My tę szansę dostaliśmy - przekazał w programie "Cały ten Majdan".

- Kiedy staliśmy w tunelu, podszedł do nas Giorgio Chiellini i zapytał: co, debiucik? Chciałem pokazać, że jestem pewny siebie, dlatego napiąłem klatę i odpowiedziałem: tak, a co?. Chiellini spojrzał na mnie i wypalił: "nie no, widzę, że lekki stresik jest, bo zapomniałeś zdjąć piżamę". Wyglądaliśmy wtedy naprawdę słabo, ale UEFA szybko zrezygnowała z tamtych strojów - kontynuował.

Marciniak zdradził, że spory błąd popełnił choćby w meczu 1/8 finału LM w 2018 roku. - Ten debiut nas zbliżył. Kapitalnie zachował się też podczas meczu Juventus - Tottenham. Nie odgwizdałem ewidentnego rzutu karnego. Podszedłem do niego w przerwie i mówię: Giorgio, wybacz, to jest mój masakryczny błąd. On wtedy odpowiedział: Marcin, bo tak się do mnie zwracał, spokojnie, my wygramy to spotkanie. I wygrali 2:1. Giorgio podszedł do mnie pierwszy po meczu, złapał moją twarz i stwierdził: jesteś super sędzią, każdemu się błędy zdarzają. Głowa do góry - relacjonował Marciniak.

Na ten moment nie wiadomo, jaka będzie przyszłość Marciniaka, ponieważ wciąż kusi go saudyjska federacja piłkarska. Jakiś czas temu Tomasz Włodarczyk potwierdził, że arbiter otrzymał kolejną ofertę kontraktu, na mocy którego mógłby zarabiać "grubo ponad milion dolarów rocznie". I choć odrzucił tę propozycję, to niewykluczone, że niebawem Saudyjczycy ponownie ruszą do ofensywy, przedstawiając jeszcze lepszą ofertę.