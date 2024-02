Stało się! Legia Warszawa poinformowała o zakontraktowaniu Qendrima Zyby. 22-letni reprezentant Kosowa trafił do zespołu wicemistrza Polski na zasadzie wypożyczenia do końca sezonu. W kontrakcie jest zapisana opcja wykupu. Ma on zastąpić Bartosza Slisza, który odszedł do amerykańskiej Atlanty United.

