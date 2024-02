Laporta ma "plan awaryjny". To będzie nowy trener Barcelony? Sensacyjny scenariusz

FC Barcelona bardzo zawodzi w bieżącym sezonie. Odpadła z Pucharu Króla po porażce 2:4 z Athletikiem Bilbao. Wysoko ograł ją także Real Madryt w finale Superpucharu Hiszpanii (1:4). Zespół nie radzi sobie również zbyt dobrze w rozgrywkach La Liga, gdzie obecnie zajmuje czwarte miejsce w tabeli z dorobkiem 47 punktów. W związku z niezadowalającymi wynikami Xavi ogłosił, że po sezonie odejdzie z klubu.

Joan Laporta zabrał głos ws. nowego trenera

Decyzja Xaviego wywołała niemałe poruszenie. W mediach szybko pojawiły się nazwiska jego potencjalnych następców. Christian Falk podał, że może nim zostać Hansi Flick, czyli były selekcjoner reprezentacji Niemiec i Bayernu Monachium. Na temat ostatnich wydarzeń wypowiedział się Joan Laporta. Prezes FC Barcelony stwierdził, że przy tak słabych wynikach, inny szkoleniowiec niż Xavi zostałby już zwolniony. Poruszył także temat wspomnianego wcześniej Flicka.

- W żadnym momencie nie rozważałem zwolnienia Xaviego. Nie zwolnię go przed końcem sezonu. Nie zasługuje na to. Wybór przyszłego trenera jest w rękach Deco (dyrektor sportowy Barcelony - red.). Z nikim nie rozmawiałem. Nowy szkoleniowiec będzie musiał dostosować się do polityki sportowej Barcelony. Możliwości są dość ograniczone. Musi to być trener z pewnym doświadczeniem, chyba że podejmiemy inną decyzję. Nie można wykluczyć Rafaela Marqueza, który zna zawodników i dobrze radzi sobie w rezerwach. Mamy przygotowany plan awaryjny z nim w roli głównej - powiedział w rozmowie w radiu RAC1.

Joan Laporta uderza w Real Madryt. "Zawsze był faworyzowany"

W ostatnich dniach wiele mówi się o meczu Realu Madryt z Almerią. Arbiter prowadzący to spotkanie podjął trzy bardzo kontrowersyjne decyzje, a ekipa Carlo Ancelottiego dzięki temu finalnie wygrała 3:2. Laporta wypowiedział się o tej sytuacji i wprost stwierdził, że Real jest faworyzowany przez sędziów.

- To oczywiste, że Madryt zawsze był faworyzowany decyzjami sędziów. To, co wydarzyło się w Almerii, to hańba. Wszyscy to widzieli. Zawsze byłem przeciwko VARowi, bo przez to piłka nożna traci swoją spontaniczność. Dla mnie i dla wielu osób jest jasne, że Madryt jest jedną z drużyn, która na tym najbardziej skorzystała - dodał.

FC Barcelona kolejny mecz rozegra w najbliższą sobotę. Tego dnia o godzinie 18:30 zmierzy się z Deportivo Alaves.