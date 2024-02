Szczęsny wypalił po pytaniu o reprezentację. Nie do podrobienia

Wojciech Szczęsny trafił do Juventusu w 2017 roku, kiedy za niespełna 20 milionów euro wykupiono go z Arsenalu. I choć pierwotnie pełnił tylko funkcję rezerwowego Gianluigiego Buffona, to po odejściu Włocha został naturalnie podstawowym bramkarzem. Aktualnie jego zespół spisuje się całkiem nieźle i po ubiegłorocznym kryzysie wydaje się, że wychodzi na prostą. Jakie są zatem trzy najmocniejsze punkty Juventusu? - Po pierwsze bramkarz - żartobliwie powiedział Szczęsny w rozmowie dla włoskiego Eurosportu.

Przez ostatnie lata Szczęsny był nie tylko kluczowym punktem Juventusu, ale również reprezentacji Polski. Poza nim i Robertem Lewandowskim trudno wskazać piłkarza, który miałby tak duży wpływ na nasz zespół zarówno na boisku, jak i poza nim. Czy zatem jest jakiś utalentowany polski zawodnik, który nie jest jeszcze aż tak znany i w przyszłości może stanowić o sile kadry?

- Lewandowski, nie wiem, czy go znacie - prześmiewczo rozpoczął - Z mniej znanych jest Jakub Moder, pomocnik Brighton, który miał dwa lata przerwy z powodu kontuzji. Jeśli uda mu się utrzymać dobrą formę fizyczną, moim zdaniem może być świetnym pomocnikiem - stwierdził.

Reprezentacja Polski kompletnie zawiodła w el. ME i nie wiadomo, czy w ogóle Szczęsnemu będzie dane zagrać na tej imprezie. Kompromitujące porażki za kadencji Fernando Santosa z Czechami (1:3), Mołdawią (2:3) oraz Albanią (0:2), a ponadto ostatnie remisy sprawiły, że nasza sytuacja jest wyjątkowo trudna, ponieważ zagramy w barażach.

- Przegraliśmy wiele meczów, zwłaszcza tych łatwiejszych. Notowaliśmy tylko żenujące remisy i porażki, więc jesteśmy w fazie play-off. Staram się jednak zachować pozytywne nastawienie, ponieważ to moja ostatnia szansa na grę na mistrzostwach Europy. Będziemy gotowi, aby wygrać te baraże - powiedział.

Reprezentacja Polski rozegra półfinał baraży z Estonią 21 marca. Jeśli uda nam się pokonać rywala, to pięć dni później zmierzymy się w finale ze zwycięzcą rywalizacji pomiędzy Walią a Finlandią. - Przeżyliśmy kilka złych momentów, ale wierzymy w awans i mamy nadzieję, że sprawimy jeszcze wiele radości w najbliższej przyszłości - podsumował.