Lider ekstraklasy ściągnął piłkarza Interu! "Będzie świetnym wzmocnieniem"

Tommaso Guercio urodził się w Codogno, pomiędzy Mediolanem a Parmą. Jego ojciec to Włoch, a matka Polka. Jako 16-latek zdecydował się na grę w reprezentacji Polski, choć także otrzymywał zaproszenia z młodzieżowych reprezentacji Włoch. Szybko zauważyli go skauci Interu Mediolan.

- Wcześniej były też inne oferty, ale zdecydowaliśmy się na Inter, bo przekonali nas, że bardzo na niego liczą. Jesteśmy zadowoleni z tego wyboru. To był strzał w dziesiątkę. Teraz też pojawiają się różne propozycje, ale nie jesteśmy nimi zainteresowani (...) Z prostego względu: najlepiej jest nam tam, gdzie nas chcą. A w Interze bardzo chwalą syna. Często nosi opaskę kapitana w drużynie do lat 17. Jest w niej jednym z piłkarzy z najdłuższym stażem - mówił tata zawodnika, Daniele Guercio, wiosną 2022 roku. Ale od tego czasu sporo się zmieniło.

Wystarczy spojrzeć na bieżący sezon. Guercio, co raczej zrozumiałe, nie dostaje szans w pierwszej drużynie, ale kłopot polega na tym, że nawet w drużynie Primavery nie jest istotnym graczem. Rozegrał zaledwie 164 minuty, z czego większość zaliczył jeszcze we wrześniu.

Z ziemi włoskiej do polskiej. Guercio zmienia klub

Guercio opuścił Inter. Obrońca młodzieżowej reprezentacji Polski trafił do Śląska Wrocław na zasadzie transferu definitywnego. Związał się z liderem Ekstraklasy kontraktem do czerwca 2026 roku z opcją przedłużenia o kolejne 2 lata.

- Tommaso będzie świetnym wzmocnieniem kadry. Jest to młody środkowy obrońca, choć może również występować na prawym boku obrony. Wiążemy z nim wielkie nadzieje. Na ten moment będzie zapewne częściej występował w drugiej drużynie, ale w treningu zostanie przydzielony do pierwszego zespołu. Cieszymy się, że Tommaso Guercio zdecydował się wybrać Śląsk i że to właśnie na Wrocław postawił w kontekście dalszego rozwoju – powiedział dyrektor sportowy Śląska Wrocław, David Balda.

- W Interze spędziłem wiele lat, ten klub mnie ukształtował, ale potrzebowałem zmiany. Wiem, że przede mną dużo pracy, ale cieszę się na nowe wyzwanie i liczę na to, że w Śląsku zacznę łapać minuty w seniorskim futbolu na wysokim poziomie - dodał Guercio. 18-latek w Śląsku będzie występował z numerem 78 na koszulce.

Śląsk idzie na mistrza?

Śląsk to niespodziewany lider Ekstraklasy, który po 19 kolejkach ma aż 41 punktów, czyli o trzy więcej niż Jagiellonia Białystok.