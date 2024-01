Sensacyjne wieści ws. Marciniaka. "Grubo ponad milion"

Od kilku lat Szymon Marciniak jest uważany za jednego z najlepszych sędziów piłkarskich na świecie. W 2022 roku polski arbiter poprowadził finałowy mecz mistrzostw świata, w którym Argentyna po rzutach karnych pokonała Francję. Zaledwie kilka miesięcy później 43-latka wybrano na sędziego finału Ligi Mistrzów. Wówczas Manchester City wygrał 1:0 z Interem Mediolan. Pozycja Marciniaka w światowym futbolu jest bardzo mocna. Nic dziwnego, że chcą go u siebie nawet Saudyjczycy.

Szymon Marciniak kuszony przez Saudyjczyków. Odrzucił kolejną ofertę

Takie informacje przekazał Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl. Według dziennikarza przedstawiciele z Arabii Saudyjskiej złożyli niedawno Szymonowi Marciniakowi ofertę kontraktu, na mocy którego Polak zarabiałby "grubo ponad milion dolarów rocznie". To kwota, na którą liczyć mogą solidni piłkarze z Europy. Zadaniem 43-latka oprócz samego sędziowania spotkań Saudi Professional League byłaby kontrola nad pozostałymi sędziami, którzy biegają po tamtejszych boiskach. W ten sposób Saudyjczycy jeszcze bardziej chcą ocieplić swój wizerunek przed mistrzostwami świata, które zorganizują w 2034 roku.

Czy Marciniak skusił się na olbrzymią wypłatę? Jak na razie według Włodarczyka polski arbiter nie ma zamiaru przenosić się na Bliski Wschód. Szymon Marciniak chce zająć się sędziowaniem spotkań na zbliżających się mistrzostwach Europy, a permanentne przenosiny do Arabii Saudyjskiej oznaczałyby wykluczenie z meczów pod szyldem UEFA.

Co ciekawe, Saudyjczycy już kolejny raz próbują przekonać Szymona Marciniaka do sędziowskiego transferu. Wcześniej pytali o niego w czerwcu 2023 roku, a w listopadzie doszło nawet do spotkania w jednym z warszawskich hoteli. Mimo to 43-latek nadal pozostaje nieugięty wobec propozycji miliarderów z Półwyspu Arabskiego. Marciniak niejednokrotnie wspominał, że chciałby zostać na najwyższym poziomie sędziowania piłkarskich spotkań do 2026 roku, aby zapewne pojechać na amerykański mundial. Mimo to być może w pewnym momencie saudyjscy wysłannicy złożą Polakowi ofertę, której nie odrzuci.

Dziennikarz Meczyki.pl przekazał również, że UEFA pod presją Arabii Saudyjskiej myśli nad stworzeniem "elitarnej grupy sędziów", którzy mogliby prowadzić spotkania w najlepszych europejskich ligach. Oznaczałoby to, że jednego dnia Marciniak sędziowałby pierwszy lepszy mecz ekstraklasy, a za tydzień moglibyśmy oglądać go na boiskach np. Premier League.

