Wiadomo, których kolegów Messiego chce ściągnąć Inter Miami

7 czerwca Leo Messi został oficjalnie ogłoszony nowym zawodnikiem Interu Miami. O tym, że Argentyńczyk opuści PSG wiadomo było już od dłuższego czasu, a oprócz zespołu w MLS w grę wchodził także powrót 35-latka do FC Barcelony bądź transfer do ligi saudyjskiej. Ostatecznie padło na Stany Zjednoczone.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek rozbawiona pytaniem od dziewczynki trenującej tenis. "Mój Boże, też bym chciała się dowiedzieć"

Leo Messi zagra z kolegami? Jasna deklaracja właściciela Interu Miami

W ostatnich dniach w mediach coraz więcej mówi się o tym, że do Miami mieliby trafić także byli klubowi koledzy Argentyńczyka z FC Barcelony - Jordi Alba i Sergio Busquets - którzy po tym sezonie zdecydowali się na rozstanie z Katalonią. Wiele wskazuje na to, że niebawem ich przeprowadzka do Stanów Zjednoczonych stanie się faktem.

FC Barcelona wprowadza wielką zmianę. Wszystko przez problemy finansowe

- Nie musimy niszczyć zespołu, ale mogę powiedzieć, że potencjalnie jeszcze podpiszemy trzy do pięciu kontraktów - przyznał niedawno współwłaściciel klubu Jordi Mas cytowany przez zagraniczne media. Te słowa sugerują, że szanse na przejście Alby i Busquetsa do MLS rosną i wiele wskazuje na to, że będą oni w grupie zawodników, którzy wzmocnią zespół z Miami tego lata.

Więcej artykułów o podobnej treści znajdziesz na portalu Gazeta.pl.

Nieco bliżej wydaje się być przejście Busquetsa do Interu, co potwierdził już Tony Juanmarti. Zawodnik miał już ustalić szczegóły kontraktu z amerykańskim klubem i dołączy do zespołu nawet w najbliższych dniach. Jego umowa ma obowiązywać do końca czerwca 2025 roku.

Poszli na całość. Ancelotti ma wkrótce podpisać z nimi kontrakt

Coraz bliżej podpisania umowy w Miami jest też Jordi Alba. Według zagranicznych mediów ustalił on już wstępne warunki kontraktu, choć ma oferty także z Arabii Saudyjskiej, a także Atletico Madryt.