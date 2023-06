To już pewne. Legenda Barcelony dołączy do Messiego

Gdy jedne światowe piłkarskie gwiazdy na emeryturę wybierają Arabię Saudyjską, inne udają się w przeciwnym kierunku - na zachód do Stanów Zjednoczonych. Umowę z Interem Miami podpisał już Leo Messi i formalnie piłkarzem tego klubu zostanie na początku lipca, ale już zaraz dołączy do niego jego przyjaciel z Barcelony.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski: Gdy Kuba pojawił się na zgrupowaniu czuło się coś wyjątkowego

Barceloński gang w Miami

Mowa Sergio Busquetsie, który pod koniec minionego sezonu oficjalnie pożegnał się z FC Barceloną. Zdaniem hiszpańskiego dziennikarza Toniego Juanmartina pewne jest, że 34-latek w najbliższych godzinach przyjmie ofertę dwuletniego kontraktu od Interu Miami i ponownie zagra ze swoim dobrym kompanem. Gdy Messi przybył do stolicy Katalonii kilka tygodni temu, spotkał się na kolację właśnie z Busquetsem oraz Jordim Albą.

Hiszpanie świętują triumf. Piszą o "zemście". "Sprawiedliwości stało się zadość"

Ten drugi również jest łączony z klubem, którego współwłaścicielem jest David Beckham. Lewy obrońca, podobnie jak defensywny pomocnik, oficjalnie pożegnał się z Barceloną. To jednak nie koniec wielkich nazwisk, które ściągnąć za sobą może Messi. Media donoszą, że Inter Miami zainteresowany jest również Angelem Di Marią oraz Leandro Paredesem, kolegami Leo z kadry Argentyny. Może to realna chęć wzmocnień, a może chodzi o to, aby 35-latek w amerykańskim mieście czuł się jak najswobodniej.

Szokująca decyzja gwiazdy Premier League. Zagra w Arabii Saudyjskiej, a nie w Barcelonie

Aktualnie w Interze Miami, mimo euforii spowodowanej podpisaniem legendy futbolu, sportowo nie dzieje się za dobrze. Drużyna po 17 meczach zajmuje ostatnie, 15. miejsce, w konferencji wschodniej MLS. Wygrała tylko 5 spotkań, strzelając 16 goli. Z klubem po 864 dniach pożegnał się Phil Neville, a zastąpił go Javier Morales w roli tymczasowego szkoleniowca.