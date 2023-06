Inter Miami planuje ściągnąć kolegę Messiego. To piłkarz FC Barcelony

W ostatnich tygodniach wiele mówiło się na temat przyszłości Leo Messiego. Zawodnik zdecydował się nie przedłużać kontraktu z PSG i rozglądał się za nowym klubem. Wydawało się, że Argentyńczyk wróci do FC Barcelony. Ostatecznie jednak do tego nie doszło i przeniósł się do Interu Miami, gdzie ma zarabiać 43 miliony funtów rocznie.

Jordi Alba może trafić do Interu Miami. Hiszpan przebiera w ofertach

Okazuje się, że w nowym klubie Messi może zagrać z byłym kolegą z FC Barcelony. "Marca" podaje, że Inter Miami planuje ściągnąć także Jordiego Albę, którego kontrakt z katalońskim klubem wygasa wraz z końcem czerwca. Dziennikarze twierdzą, że rozpoczęły się już negocjacje między obiema stronami. Dodają jednak, że Amerykanie muszą liczyć się z konkurencją.

Głównie chodzi o zainteresowanie ze strony saudyjskich klubów. Kraj bardzo inwestuje w rozwój piłki nożnej i tylko w trakcie tego okienka do tamtejszej ligi przeniosło się kilka gwiazd futbolu, takich jak między innymi Karim Benzema. Ponadto hiszpański "Sport" donosi, że transferem obrońcy zainteresowane jest również Atletico Madryt. Do tego ofertę kontraktu może mu złożyć również Inter Mediolan. "Największe zainteresowanie wydaje się pochodzić z Miami, ale Alba nie zamierza spieszyć się z żadnymi decyzjami i rozważy wszystkie opcje w nadchodzących tygodniach" - napisali dziennikarze "Marki".

Jordi Alba grał w FC Barcelonie od 2012 roku. W tym czasie rozegrał dla tego klubu 459 meczów, w których strzelił 27 goli i zaliczył 99 asyst. Sięgnął również między innymi sześciokrotnie po mistrzostwo Hiszpanii oraz po Ligę Mistrzów.

Nie tylko Alba. David Beckham może sprowadzić więcej kolegów Messiego

Jordi Alba może nie być jedynym kolegą Messiego, który trafi do Interu Miami. Niedawno Gaston Edul informował, że David Beckham planuje ściągnąć także Sergio Busquetsa oraz Luisa Suareza. Alba oraz wymieniona dwójka grała z Messim w FC Barcelonie w latach 2014-2020.

Inter Miami fatalnie spisuje się w bieżącym sezonie. Po 17 meczach zajmuje ostatnie miejsce w tabeli z dorobkiem 15 punktów. W związku z rozczarowującymi wynikami, z pracą pożegnał się dotychczasowy trener Phil Neville.