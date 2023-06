Poszli na całość. Ancelotti ma wkrótce podpisać z nimi kontrakt

Brazylijskie "Globo" podawało, że Carlo Ancelotti ma niedługo podpisać kontrakt z tamtejszą federacją i objąć reprezentację po Tite. Wygląda na to, że chwilę jeszcze będą musieli poczekać, ponieważ Włoch ma ważny kontrakt z Realem Madryt na przyszły sezon. - Umowa z Realem to dla niego świętość. On nie chce mieć głowy w dwóch miejscach - pisze dziennik "AS".

4 Fot. Paul Ellis / AP Otwórz galerię Na Gazeta.pl