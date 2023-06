Robert Lewandowski pierwszy sezon w LaLiga zwieńczył mistrzostwem Hiszpanii z FC Barceloną oraz koroną króla strzelców. Polak zanotował błyskotliwe wejście do drużyny, ale od powrotu z mistrzostw świata w Katarze zarówno on, jak i cała drużyna nie przekonywali. Napastnik miewał długie okresy bez strzelonej bramki, a Katalończycy wygrywali swoje mecze minimalnie. Po sezonie piłkarz zdradził, z czego to wynikało.

Robert Lewandowski miał świetne wejście w FC Barcelonie. Nagle coś zgasło. "To wtedy się zaczęło..."

Jak ujawnił Lewandowski w rozmowie z Tomaszem Ćwiąkałą dla platformy CANAL+ Online, po znakomitym otwarciu i pewnym prowadzeniu w tabeli na półmetku w FC Barcelonie już zaczęto myśleć o mistrzostwie. Wówczas cała drużyna zmieniła swoje podejście zarówno mentalne, jak i taktyczne. - W drugiej części sezonu, jak już chyba wszyscy zdaliśmy sobie sprawę, że mamy naprawę duże szanse na mistrzostwo Hiszpanii, to wtedy zaczęło się granie na wynik. Wiele meczów wygrywaliśmy po 1:0, ale to nie było tak, że mieliśmy po trzy, cztery, pięć, sześć sytuacji i strzelaliśmy tylko jedną bramkę. Tych sytuacji mieliśmy jedną, maksymalnie dwie - przypomniał 34-latek.

Wtedy też licznik Lewandowskiego się nieco zatrzymał. Ostatecznie Polak strzelił 23 gole w lidze. To jego najgorszy wynik od czterech lat. Wszystko przez to, że nie miał zbyt dużego wsparcia ze strony kolegów. - To też wynikało z tego, że ten ręczny hamulec był zaciągnięty. Atakowaliśmy mniejszą liczną zawodników, bo chyba ta presja dla większości - dla nich było to dopiero pierwsze mistrzostwo - była na tyle duża, że pojawiło się granie bardziej na wynik - wytłumaczył.

Lewandowski przekonywał, że w kolejnej kampanii powinno być już lepiej. - Myślę, że w przyszłym sezonie będzie inaczej. Pamiętam po sobie. Jeśli wiesz, że możesz zdobyć mistrzostwo, to grasz bardziej asekuracyjnie, ale jak masz już je zdobyte, każdy kolejny mecz, każdy kolejny sezon powoduje większy spokój w głowie i granie na większym ryzyku - podsumował.