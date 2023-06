Linette triumfuje w "polskim" meczu. Nie było czego zbierać

Magda Linette dobrze rozpoczęła singlowe zmagania podczas turnieju WTA w Birmingham i w pierwszej rundzie pokonała 3:6, 7:5, 6:4 Jasminę Paolini. Teraz przyszła pora na rywalizację w deblu. Wraz z Bernardą Perą zagrała przeciwko Nadii Kiczenok i Alicji Rosolskiej. Spotkanie odbyło się we wtorek o godzinie 16:25.

Magda Linette triumfuje. Alicja Rosolska poza turniejem

Mecz lepiej rozpoczęła para Linette - Pera. Tenisistki prezentowały wysoki poziom i szybko przełamały rywalki. Po pięciu gemach prowadziły 4:1 i pewnie zmierzały ku zwycięstwu w pierwszym secie. Rosolska i Kiczenok w ostatnim gemie zdołały obronić dwie piłki setowe, ale i tak w całym meczu grały wyraźnie gorzej. W efekcie pierwszy set po nieco mniej niż 30 minutach wpadł na konto polsko-amerykańskiej pary (6:2).

Druga partia wyglądała niemal identycznie. Linette wraz z Perą były stroną przeważającą. Dwukrotnie przełamały rywalki i prowadziły aż 5:1. Rosolska i Kiczenok w końcówce na krótko wróciły do gry. Wygrały dwa kolejne gemy i przegrywały już 3:5. W kolejnym ponownie były jednak bezradne. Linette i Pera nie pozwoliły im na wiele i wygrały go do 0, ostatecznie triumfując w całym spotkaniu 6:2, 6:3. W następnej rundzie Polka i Amerykanka zmierzą się z Lidią Morozową i Ingrid Gamarrą Martins. To starcie odbędzie się w czwartek o godzinie 12:00.

Z kolei w turnieju singlowym Linette czekać będzie mecz ze zwyciężczynią pojedynku Katie Boulter - Lin Zhu. Ten mecz rozpoczął się we wtorek o godzinie 16:40.

Nieudany okres Alicji Rosolskiej

