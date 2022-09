Rasistowski skandal w Lidze Narodów. UEFA wszczyna śledztwo

W krótkim komunikacie opublikowanym na stronie Fińskiego Związku Piłki Nożne można jeszcze tylko przeczytać, że: "Związek i reprezentacja Finlandii nie będą na razie udzielać komentarza dotyczącego tej sprawy. Czekamy na więcej szczegółów".

Ostatecznie Finowie wygrali w Podgoricy 2:0 po bramkach Olivera Antmana w 47. minucie i napastnika Cracovii, Benjamina Kallmana w 53. Spotkanie od początku było rozgrywane w gorącej atmosferze. W pierwszych dwudziestu minutach Czarnogórcy obejrzeli 5 żółtych kartek, z czego dwie trafiły na konto Zarko Tomasevic. W efekcie w 17. minucie wyleciał z boiska. Dzięki wygranej Finlandii obie drużyny utrzymały się w dywizji B Ligi Narodów, a spadła z niej reprezentacja Rumunii.

Glen Kamara ponownie celem ataków rasistowskich?

Zawodnik szkockiego Rangers FC nie pierwszy padł ofiarą rasistowskich komentarzy. W kwietniu 2021 roku skandaliczne słowa w kierunku reprezentanta Finlandii skierował piłkarz Slavii Praga, Ondrej Kudela. Miał powiedzieć do Kamary "ty pierd***na małpo", za które został zawieszony na 10 spotkań. Podczas tamtego spotkania doszło do ogromnej szamotaniny, za którą także sam Karama został ukarany trzema spotkaniami zawieszenia.

Po tamtym meczu Kamara mówił telewizji ITV: "Spotykam się z takimi zachowaniami każdego dnia. Nie jestem jednym z tych, na których to mocno wpływa, więc sobie z tym radzę. Muszę jednak to powiedzieć - z rasistowskimi zachowaniami spotykam się wszędzie - na Instagramie, Twitterze, w każdym miejscu. Muszę przyznać, że czuję się, jak ofiara".

- Miałem tak wiele różnych emocji w sobie i czułem się jak ofiara. Po prostu czułem się jak mały chłopiec. To było bardzo dziwne uczucie – powiedział reprezentant Finlandii. - Gdybym mógł cofnąć czas, to na sto procent zszedłbym z boiska po usłyszeniu takich słów. Mój trener (wtedy Steven Gerrard) próbował mnie ściągnąć, ale byłem wtedy z tym sam… Nikogo nie słyszałem - dodał.

Kamara wrócił do Pragi i wtedy wygwizdały go dzieci

Pół roku po tych wydarzeniach Kamara poleciał do Pragi na kolejny mecz z tamtejszą Spartą. Wtedy na trybunach zasiadło kilka tysięcy dzieci, które wygwizdywały każde zagranie zawodnika Rangers FC. Wtedy fiński pomocnik nie wytrzymał i zszedł z boiska w 74. minucie po otrzymaniu czerwonej kartki. UEFA ponownie wszczęła postępowanie, ale w tamtym przypadku nikogo nie ukarano.

Natomiast prawnik zawodnika, Aamer Anwar powiedział: "Ten wieczór po raz kolejny pokazuje, że Sparta Praga ma poważny problem z rasizmem i jak zwykle nigdzie nie widać UEFA. Glen i pozostali piłkarze Rangers FC pokazali całkowitą klasę, ale żaden gracz nie powinien mieć z tym do czynienia podczas swojej pracy i na europejskiej scenie".

- Grałem przeciwko wielu chłopakom i jeśli powiemy "ty idioto" czy cokolwiek, to nic, nie ma problemu. Ktoś niedawno powiedział tak do mnie i to nic takiego. Ale kiedy ktoś znęca się nad tobą na tle rasowym, jest to inne uczucie. Czujesz, jak burzy ci się krew. Opanowuje cię gniew, rozczarowanie... wszystko. Przez twój umysł przechodzi tak wiele różnych emocji - komentował problem Kamara w marcowym wywiadzie dla Sky Sports.