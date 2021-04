Potężna kara za rasistowskie wyzwiska w Lidze Europy. "Ty pier***na małpo"

Slavia Praga w 1/8 finału Ligi Europy wyeliminowała drużynę Glasgow Rangers. Czesi wygrali oba mecze (3:1 i 2:0) dzięki czemu awansowali do kolejnej rundy. W ćwierćfinale trafili na Arsenal. W pierwszym spotkaniu zremisowali 1:1 na wyjeździe. Rewanż odbędzie się już w czwartek 15 kwietnia na Stadionie Sinobo w Pradze. Pomimo tego, że od drugiego meczu z Rangersami minął już prawie miesiąc, nie umilkły echa skandalu rasistowskiego, do jakiego doszło w jego trakcie.

REKLAMA

Zobacz wideo Polska "zapasowym terenem" dla UEFA. Stadiony Lecha i Legii gotowe [SEKCJA PIŁKARSKA #77]

"Krwawa noc" w LE zakończona ogromnym skandalem. "Inni ludzie też to słyszeli"

Rasistowskie wyzwiska w meczu Ligi Europy. Piłkarz Slavii Praga zawieszony

Atmosfera rewanżowego spotkania Slavii Praga z Glasgow Rangers w 1/8 finału Ligi Europy od samego początku była bardzo gorąca. Od pierwszych minut zawodnicy obu drużyn grali bardzo ostro, a sędzia nie mógł zapanować nad zawodami. Konsekwencją tego były dwie czerwone kartki dla zawodników Rangers w drugiej połowie spotkania. Najpierw wykluczony z gry został Kemar Roofe, a później za drugą żółtą kartkę z boiska musiał zejść Leon Balogun. Obaj zawodnicy dopuścili się bardzo ostrych i bezmyślnych fauli.

Po spotkaniu jednak głównym tematem nie były ani czerwone kartki, ani awans Slavii w pięknym stylu. Media na całym świecie mówiły o skandalu rasistowskim, do jakiego miało dojść w trakcie spotkania w Glasgow. W samej końcówce emocje sięgały zenitu. Pomocnik gospodarzy Glen Kamara starł się z obrońcą gości Ondrejem Kudelą. Doszło do szarpaniny pomiędzy zawodnikami, do której dołączyli się koledzy z drużyn. Sędziemu udało się opanować sytuację na boisku, ale w tunelu doszło do kolejnych przepychanek pomiędzy wspomnianymi wcześniej zawodnikami. Jak się później okazało, reakcja Kamary była spowodowana rasistowskimi wyzwiskami, które Kudela skierował w jego stronę. Czech miał użyć określenia "pierd***na małpo".

Sprawa szybko rozeszła się w mediach, a UEFA postanowiła przyjrzeć się sprawie. W środę inspektor ds. etyki i dyscypliny podjął decyzję w tej sprawie. Kudela został ukarany dyskwalifikacją na 10 spotkań w rozgrywkach UEFA "za udział w incydencie na tle rasistowskim". Nie oznacza to jednak, że kary uniknął Glen Kamara. Fiński piłkarz pochodzący ze Sierra Leone ukarany został zawieszeniem na trzy mecze.

Kuriozalne sceny w ćwierćfinale LE! Nagi mężczyzna wpadł na murawę. Wiadomo kim jest