Katarczycy wydali na mundial monstrualne pieniądze. To jakiś kosmos

Pierwszy raz w historii mistrzostwa świata zostaną rozegrane na Bliskim Wschodzie. Katar jest najbogatszym krajem świata w przeliczeniu na mieszkańca, a hojni gospodarze nie żałowali pieniędzy na tegoroczny mundial.

Katar wydał 200 miliardów dolarów na organizację mistrzostw świata. Wcześniej było taniej

Organizatorzy wydali na organizację turnieju około 200 mld dol. - donosi "The Sun". Do tej pory w Katarze wybudowano drogi, szpitale, lotniska, nowe stadiony oraz całkowicie nowe miasto Lusail. Tygodniowo gospodarze mundialu wydawali około 500 mln dol., żeby jak najlepiej przygotować się do turnieju i sprostać jego organizacji. W 2017 r. minister finansów Kataru Ali Shareef Al-Emadi stwierdził, że Katar już od dawna przygotowywał się do tego wydarzenia i na 2022 rok wszystko będzie dopięte na ostatni guzik.

Kwota 200 mld dol. znacznie przebija sumy wydawane na organizację poprzednich turniejów. Mundial w 2018 r. kosztował Rosję "jedynie" 11,6 miliarda, a najdroższym do tej pory turniejem był ten z 2014 roku w Brazylii, którego organizatorzy wydali 15 mld dol. W RPA poświęcono 3,4 mld dol., w Niemczech 4,3, a w Korei i Japonii siedem miliardów.

Duże wydatki, większy problem

Pomimo wydania gigantycznych pieniędzy, organizatorzy turnieju mogą mieć spory problem. Na turniej przyjadą miliony kibiców, których nie ma gdzie zakwaterować. Według doniesień "Daily Mail" aż 80. procent miejsc w hotelach i apartamentach znajduje się w stolicy Kataru, Dosze. Organizatorzy wydali już ponad 40 milionów dolarów na wybudowanie nowych miejsc noclegowych, ale możliwe, że ich zabraknie. Dużą część z nich zarezerwowały już związki piłki nożnej z krajów biorących udział w turnieju. Katarczycy próbują sprostać oczekiwaniom i budują dla kibiców "obóz jeniecki", o czym więcej przeczytasz TUTAJ.