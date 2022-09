Ruszyła kolejna tura sprzedaży biletów na mundial. Trzeba się wykosztować

Reprezentacja Polski zmazała plamę po porażce z Holandią (0:2) i triumfowała w starciu z Walią 1:0. Dzięki temu zwycięstwu Biało-Czerwoni utrzymali się w dywizji A Ligi Narodów. Mecz w Cardiff był przedostatnim sprawdzianem przed mistrzostwami świata w Katarze. Te odbędą się już za niespełna dwa miesiące. Drużyna Czesława Michniewicza trafiła do grupy C, w której zmierzy się z Meksykiem, Arabią Saudyjską oraz Argentyną. We wtorek ruszyła kolejna tura sprzedaży biletów na te spotkania.

FIFA informuje: ruszyła kolejna tura sprzedaży biletów na mundial. Tanio nie będzie

Kibice już teraz mogą kupić wejściówki na mundial. Sprzedaż ruszyła 27 września o godzinie 11:00. Bilety można nabywać poprzez oficjalną stronę FIFA. Jedna osoba może kupić maksymalnie 6 wejściówek na mecz oraz 60 biletów na cały turniej. Do zakupu należy podać dane osobowe: imię i nazwisko, datę urodzenia, kraj pochodzenia, kraj przebywania, dokument tożsamości.

Cena wejściówki na mecz fazy grupowej waha się od 337 złotych do niemal tysiąca złotych. Te widełki cenowe nie dotyczą spotkania otwierającego mundial. Za mecz Kataru z Ekwadorem trzeba zapłacić minimum 1500 zł.

Oczywiście cena biletu wzrasta, jeśli ktoś chce podziwiać spotkanie z lepszych miejsc. Dla takich osób stworzono kategorię pierwszą, za którą trzeba będzie zapłacić minimum 1078 zł. W tej turze sprzedaży biletów będzie można kupić także wejściówki na wielki finał. Najtańszy bilet kosztuje niemal trzy tysiące złotych.

Jak czytamy na oficjalnej stronie FIFA, do tej pory sprzedano łącznie 2,45 miliona biletów. Największe zainteresowanie wzbudzają mecze reprezentacji Argentyny, a więc jednego z naszych rywali grupowych.

Kibice udający się do Kataru muszą pamiętać o jednej, ale jakże istotnej formalności - należy wyrobić specjalną Hayya Card. Jest ona wymagana do wjazdu na teren kraju arabskiego i zastępuje wizę w trakcie trwania turnieju. Karta będzie obowiązywać w terminie od 1 listopada 2022 do 16 stycznia 2023 roku. Hayya Card upoważnia do wielokrotnego przekraczania granic Kataru, darmowej komunikacji miejskiej i wstępu na teren stadionu wraz z okazaniem ważnego biletu na mecz.

Mistrzostwa świata odbędą się w dniach 20 listopada - 18 grudnia. Reprezentacja Polski rozegra spotkanie inauguracyjne 22 listopada. Ich pierwszym rywalem będzie Meksyk. Cztery dni później Biało-Czerwoni zmierzą się z Arabią Saudyjską. Na koniec fazy grupowej przeciwnikiem piłkarzy Michniewicza będzie Argentyna. Zanim jednak biało-czerwoni wylecą do Kataru, rozegrają ostatni mecz towarzyski. Ich rywalem będzie reprezentacja Chile. To spotkanie zaplanowano na środę 16 listopada. Dzień później drużyna uda się w podróż na Bliski Wschód.