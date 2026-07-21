Choć Hiszpania wygrała finał z Argentyną tylko 1:0, wielu ekspertów podkreślało, że wynik nie odzwierciedlał przebiegu spotkania. Drużyna Luisa de la Fuente przez niemal cały mecz dominowała na boisku, nie pozwalając rywalom oddać nawet jednego celnego strzału. Po końcowym gwizdku emocje puściły jednak Leandro Paredesowi, który zaatakował Erica Garcię, Gaviego i innych hiszpańskich zawodników. Już w trakcie rywalizacji na placu gry Paredes miał problem z odpowiednim zachowaniem.

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Ibrahimović wprost o Paredesie. Dziwi się Hiszpanom

Na to, co wyprawiał Argentyńczyk, zdecydowanie zareagował Zlatan Ibrahimović, który podczas mundialu pracował jako ekspert telewizji Fox Sports.

- Leandro Paredes może się cieszyć, że na boisku nie było kogoś takiego jak ja. Gdybym tam był, uderzyłbym go z główki i zostałbym wyrzucony z boiska. Z jego strony to całkowity brak profesjonalizmu - powiedział były reprezentant Szwecji, cytowany przez dziennik "Marca".

Ibrahimović nie rozumiał również reakcji Hiszpanów, którzy nie odpowiedzieli na prowokacje rywala. - Nie wiem, co robili zawodnicy Hiszpanii. Po prostu patrzyli, jak inny piłkarz atakuje ich kolegę z drużyny - stwierdził.

Hiszpania była zdecydowanie najlepsza. "Kiedy coś mówię, zwykle się sprawdza"

Szwed nie miał natomiast żadnych wątpliwości, która drużyna bardziej zasłużyła na triumf. Zazwyczaj u Ibrahimovicia trzeba sobie zasłużyć na pochwałę i mocno się postarać o to, by powiedział o kimś miłe słowo.

- Wygrał futbol. Sposób, w jaki Hiszpania gra w piłkę, to właśnie coś, co każdy kibic chce oglądać (...) Argentyna nie oddała ani jednego celnego strzału. Najlepsza defensywa turnieju? Hiszpania. Wygrała drużyna, która najbardziej na to zasłużyła. Przed mundialem mówiłem, że to Hiszpania zdobędzie tytuł. Kiedy coś mówię, zwykle się sprawdza - dodał.

Ibrahimović podziękował również wszystkim współpracownikom za ten mundial. Legendarny piłkarz dał do zrozumienia, że w studiu telewizyjnym nie zamierza się już więcej pojawiać.

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