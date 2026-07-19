Eksperci grzmią po pierwszej połowie mundialu. Vincić antybohaterem

Argentyna stanęła przed szansą na obronę mistrzowskiego tytułu. W finale czekała na nią Hiszpania, która dotychczas tylko raz sięgnęła po złoto - w 2010 roku. Z uwagą przyglądaliśmy się także temu, jak spotkanie będzie prowadził Slavko Vincić. Wyznaczenie Słoweńca na arbitra najważniejszego pojedynku mundialu wywołało ogromne kontrowersje. I to właśnie postawa sędziego była głównym tematem poruszanym przez kibiców i ekspertów na platformie X.

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Vincić zdenerwował dziennikarzy. "Ciężki jest dla sędziów ten mundial"

Argentyńczycy bowiem notorycznie faulowali rywali, a dopiero w 41. minucie sędzia pokazał pierwszą kartkę. Wówczas żółty kartonik otrzymał Lisandro Martinez. Arbiter był tuż za nim, gdy w nieprzepisowy sposób zatrzymał Mikela Oyarzabala.

"Jedzie facet na wślizgu, gra w kości i nie ma kartki. Wcześniej nie widzi faulu na Porro. Ciężki jest dla sędziów ten mundial. Możesz mieć każdy system, ale jak z gwizdkiem biega kiepszczak, to nie da to nic" - napisał Hubert Błaszczyk, współpracujący z redakcją Weszło.

"Vincić mógł pomóc FIFA przerwać dominującą narrację, że Argentyna jest faworyzowana przez sędziów pokazując w 13. minucie ewidentną żółtą kartkę za faul na Olmo, ale postanowił inaczej… A niech mówią sobie co chcą" - napisał Marcin Borski, były sędzia międzynarodowy.

"Vincić zaczyna gotować... Za ten faul na Olmo powinna być kartka" - podkreślił Karol Tyniec z Legia.Net.

"Kartek zapomniał Vincić?" - napisał Piotr Dumanowski z Eleven Sports.

"Świetnie w mecz wszedł TEN PAN" - napisał Jakub Kłyszejko z TVP Sport.

"Veni, vidi, Vincić" - taką zabawę słowną wybrał natomiast Michał Zachodny, ekspert TVP Sport.

"Kto oglądał baraż Polski ze Szwecją, tego zachowanie słoweńskiego pajaca z gwizdkiem nie dziwi" - napisał mocno profil Piłkarskie Wspomnienia.

Michał Pol z "Kanału Sportowego" zwrócił natomiast uwagę na to, że mecz przypomina partię szachów, bo oglądaliśmy bardzo mało strzałów z obu stron. "Najmniej strzałów w finale MŚ od 1966" - napisał.

"Piłkarskie szachy na razie, nikt nie podejmie ryzyka. Hiszpania i Argentyna wyrachowane. Ale ten mundial nauczył, że w drugich połowach jest dużo więcej życia i trzeba liczyć, że tak samo będzie w finale" - podkreślił Marcin Jaz z TVP Sport.

"Hiszpania gra, Argentyna póki co patrzy" - podkreślił wprost Piotr Wąsowski z Weszło.

"Mogliśmy się spodziewać takiego meczu. Hiszpania dominuje, Argentyna cierpliwie broni i czeka na błąd rywala albo błysk Messiego. Hiszpania musi podkręcić tempo, jeśli chce stworzyć więcej sytuacji" - napisał Piotr Urban.

"No cóż, do finału sprzed czterech czy ośmiu lat to ten się nawet nie umywa. Hiszpania coś próbuje, Argentyna kopie i przerywa" - napisał Krzysztof Sędzicki z WP SportoweFakty.