Media: Francję czeka rewolucja po mundialu. Zidane zmieni wszystko

- Chcieliśmy zrobić coś dla niego, a po pierwszej połowie można było odnieść wrażenie, że go zawiedliśmy. W żadnym razie nie chcieliśmy, żeby tak to wyglądało - mówił skruszony Kylian Mbappe po meczu o brąz MŚ. W ciągu pierwszych 45 minut Francuzi przyjęli aż cztery ciosy od Anglii. Dopiero w drugiej odsłonie spotkania wzięli się w garść i niemal wyrównali stan rywalizacji. Niemal, bo ostatecznie przegrali 4:6. Tym samym 14-letnia przygoda Didiera Deschampsa z kadrą "Trójkolorowych" dobiegła końca i nikt nie ma wątpliwości, kto go zastąpi.

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Zinedine Zidane wprowadzi nowe porządki? "Nie oczekuje się, że z aktualnego sztabu ktokolwiek pozostanie"

- Tylko on może to zrobić. Jeśli to będzie on, okej! Tylko on w całej historii francuskiego futbolu ma prawie wszelkie podstawy. Jego historia jest tylko jedna. Nikt nie będzie w stanie tego powtórzyć. Możesz tylko podziwiać jego klasę - mówił już we wrześniu 2025 Mbappe. Te słowa dotyczyły Zinedine'a Zidane'a.

Jak donosi "L'Equipe", już w najbliższych dniach francuski szkoleniowiec zostanie ogłoszony nowym selekcjonerem kadry. "Oficjalne ogłoszenie spodziewane jest w ciągu dziesięciu dni, a jego kontrakt wejdzie w życie 1 września" - czytamy. Pod koniec lipca ma odbyć się oficjalna konferencja prasowa. A kiedy dojdzie do debiutu nowego trenera? Najpewniej już 25 września podczas meczu z Turcją w Lidze Narodów. Co więcej, dziennikarze ujawnili, jak będzie wyglądał początek rządów Zidane'a w reprezentacji.

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Ich zdaniem dojdzie do wielkich zmian, szczególnie w sztabie szkoleniowym. "Zidane chce polegać na całkowicie bądź niemal całkowicie przebudowanym składzie. Z aktualnego sztabu, nawet na tych stanowiskach, o których na co dzień tak głośno się nie mówi - osoby odpowiedzialne za stroje czy fizjoterapeuci - nie oczekuje się, że ktokolwiek pozostanie" - przekazało medium.

Tak ma wyglądać sztab Zinedine'a Zidane'a

Kogo możemy spodziewać się w sztabie nowego selekcjonera? "Pierwszym asystentem Zidane'a będzie David Bettoni. Drugim asystentem zostanie Hamidou Msaidie, a Stephane Plancque obejmie stanowisko analityka (odpowiedzialny w szczególności za obserwację rywali). (...) Były szkoleniowiec ds. przygotowania fizycznego Realu Madryt, Gregory Dupont, także ma znaleźć zatrudnienie we francuskiej kadrze, choć na ten moment nie wiadomo, w jakiej roli. Trenerem bramkarzy może natomiast zostać Fabien Barthez" - poinformowano. Francuz postawi więc na osoby, z którymi miał okazję współpracować w stolicy Hiszpanii.

Oczywiście na oficjalne potwierdzenie musimy poczekać. Jedno jest pewne - przed Zidanem spore wyzwania. Ma jednak do dyspozycji wielu jakościowych zawodników, z którymi z pewnością jest w stanie odnieść sukces. Trzeba tylko przyjąć odpowiednią taktykę i szkolić ich w konkretnym kierunku. A jak wiemy, francuski trener umie to robić. Udowodnił to na ławce Realu Madryt. Zdobył z nim trzy trofea Ligi Mistrzów, dwa mistrzostwa Hiszpanii, tyle samo Superpucharów Hiszpanii, Superpucharów UEFA czy Klubowych Mistrzostw Świata. To jedyna drużyna, którą miał okazję prowadzić, ale wypracował sobie w niej gigantyczną markę.