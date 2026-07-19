Przyjazd siedmiokrotnych triumfatorów Ligi Europy (dawniej Puchar UEFA) uświetnił obchody 120-lecia Cracovii. W spotkaniu towarzyskim między "Pasami" a Sevillą długo nie mieliśmy emocji, ale kiedy już się rozpoczęły, to od bomby z dystansu i to dosłownie.

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Hasić poderwał kibiców z miejsc

W 30. minucie do siatki trafił Ajdin Hasić. Cracovia miała rzut wolny i Mateusz Klich wykonał krótkie podanie do Bośniaka, a ten huknął jak z armaty z ponad trzydziestu metrów. Bramkarz nawet nie próbował interweniować. Ciekawostką jest fakt, że nieco wcześniej Hasić próbował uderzać bezpośrednio z rzutu wolnego i ten strzał kompletnie mu nie wyszedł. A bramkę z 30. minuty można po prostu oglądać godzinami.

Już do końca pierwszej połowy oglądaliśmy żywszy mecz. Cracovia próbowała podwyższyć prowadzenie, ale później miała też szczęście. Wszystko dlatego, że w 40. minucie Miguel Sierra uderzył w słupek. Nie minęło dużo czasu, a znów miał okazję, lecz wówczas z trudnej pozycji strzał był mocno niecelny.

Na początku drugiej odsłony rywalizacji Sevilla kontynuowała ataki. Widać było, że Hiszpanom zależy na wyrównaniu. Piłka nie mogła jednak znaleźć drogi do siatki.

Piłkarz Sevilli otrzymał czerwoną kartkę. Deszcz utrudniał grę

Co jakiś czas mocno wzmagały się opady deszczu, co nie ułatwiało gry. Na boisku pojawiały się ogromne kałuże. Zawodnicy obu ekip nie odpuszczali - widzieliśmy choćby starcia słowne między piłkarzami.

W 84. minucie Oso wybił z wściekłością piłkę w trybuny i sędzia pokazał mu czerwoną kartkę. Obie drużyny wyglądały już wtedy tak, jakby zależało im na jak najszybszym zejściu do szatni. I trudno się dziwić. Ostatecznie wynik się nie zmienił.