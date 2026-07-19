To nie było udane pożegnanie Didiera Deschampsa z reprezentacją Francji. W meczu o trzecie miejsce mundialu jego podopieczni przegrali z Anglią 4:6 po niesamowitym spotkaniu. Jeszcze po pierwszej połowie Anglicy prowadzili 4:0, lecz później "Trójkolorowi" wzięli się do pracy. Ostatecznie kończą mistrzostwa świata bez medalu. Już w styczniu 2025 roku Deschamps ogłosił, że właśnie po tegorocznym światowym czempionacie odejdzie z francuskiej kadry. W rozmowie z telewizją M6 zdradził powód.

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Deschamps żegna się z francuską kadrą. "Reprezentacja jest ponad wszystkim"

- Uznałem, że nadszedł moment, by zakończyć tę misję. I jeśli podjąłem taką decyzję, to nie dla siebie, lecz dla dobra reprezentacji Francji. Wokół mojej osoby panowała atmosfera, która stała się wręcz nie do zniesienia, a reprezentacja Francji na to nie zasługiwała - przyznał Deschamps.

Szkoleniowiec nie krył również wzruszenia, żegnając się z narodową drużyną. - Reprezentacja Francji jest ponad wszystkim. Nie należy do mnie. Przez czternaście lat miałem zaszczyt jej służyć. Nie ma nic ważniejszego od tej koszulki - powiedział.

Deschamps objął reprezentację Francji w 2012 roku i zapisał się w historii jako wybitny selekcjoner. Pod jego wodzą "Trójkolorowi" sięgnęli po mistrzostwo świata w 2018 roku w Rosji, cztery lata później zdobyli srebrny medal mundialu w Katarze, przegrywając dopiero po rzutach karnych z Argentyną. W 2016 roku Francuzi dotarli do finału mistrzostw Europy, gdzie ulegli Portugalii, a w sezonie 2020/21 wygrali rozgrywki Ligi Narodów.

Zidane ma zastąpić Deschampsa

Mimo imponujących sukcesów i regularnej walki o najważniejsze trofea, Deschamps przez lata pozostawał obiektem krytyki części mediów i kibiców. Jak sam podkreślił, decyzja o odejściu dojrzewała w nim od dłuższego czasu.

- To nie była decyzja podjęta z dnia na dzień. Długo ją przemyślałem. Mogłem odejść przed mundialem albo nawet w jego trakcie, ale nie chciałem tego zrobić, ponieważ zbyt szanuję reprezentację Francji - zaznaczył.

62-latek nie zdradził jeszcze swoich dalszych planów zawodowych. - Są po prostu dwie możliwości: praca jako trener klubowy albo selekcjoner reprezentacji. Obie wchodzą w grę - stwierdził.

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Wszystko wskazuje na to, że nowym selekcjonerem reprezentacji Francji zostanie Zinedine Zidane, który od zakończenia pracy w Realu Madryt pozostaje bez zatrudnienia. Były zdobywca Złotej Piłki od dawna był wymieniany jako naturalny kandydat do objęcia "Trójkolorowych".