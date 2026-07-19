Dopiero co trafił do drużyny z Ligi Mistrzów. Kontuzja 19-letniego Polaka

Slavia Praga dość nieoczekiwanie zaczęła stawiać na... młodych Polaków. W tym okienku sprowadziła ich aż dwóch. Ekipę mistrza Czech wzmocnili 21-letni Wiktor Nowak z Górnika Zabrze i dwa lata młodszy Oskar Kubiak z Arki Gdynia. Obydwaj nie zdążyli zadebiutować jeszcze w oficjalnym meczu, a już temu drugiemu przytrafiły się poważne problemy.

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Oskar Kubiak wypada na 6 tygodni. Jest komunikat Slavii Praga

Okazuje się, że Kubiak jeszcze przed startem sezonu nabawił się kontuzji. Informację w tej sprawie przekazał sam klub. Pod postem dotyczącym wyjściowej jedenastki na towarzyski mecz z Olympikiem Lyon (wygranym w sobotę przez Slavię 2:0 - red.) zamieścił specjalny raport medyczny.

Informacji było całkiem sporo, a jedna dotyczyła właśnie polskiego pomocnika. - Lukas Provod nie zagra z powodu kontuzji nogi. Denis Halinsky, Pavel Kacor i Youssoupha Mbodji wracają do zdrowia po drobnych kontuzjach w Pradze. David Jurasek i Oskar Kubiak będą pauzować około 6 tygodni z powodu kontuzji mięśni. Igoh Ogbu nie znalazł się w składzie z powodu kontuzji ścięgna Achillesa. Jindrich Stanek i Oscar trenują indywidualnie w Pradze - mogliśmy przeczytać.

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19-letni talent z Polski straci początek sezonu

A zatem Oskar Kubiak do gry powinien wrócić dopiero na początku września. Zabraknie go przede wszystkim w pierwszych kilku kolejkach nowego sezonu ligi czeskiej. A ten startuje już w przyszły weekend. W niedzielę 26 lipca Slavia rozegra swój pierwszy mecz przeciwko FK Slovacko, a sześć dni później zmierzy się w Ostrawie z Banikiem.

Do Slavii Praga Oskar Kubiak dołączył pod koniec czerwca. Z ekipą ze stolicy Czech podpisał kontrakt do 2030 r. Według portalu Transfermarkt.de kosztował aż milion euro. W poprzednim sezonie 19-latek przez pół roku strzelił 14 goli w 18 występach dla II-ligowego Sokoła Kleczew. W efekcie na drugą część wrócił z wypożyczenia i dla Arki Gdynia zdobył 3 bramki w 14 meczach w Ekstraklasie.