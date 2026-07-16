Głośno o słowach del Bosque przed finałem mundialu

W 2010 roku reprezentacja Hiszpanii jedyny raz w historii wywalczyła mistrzostwo świata. Pokonała wówczas Holandię 1:0 po bramce Andresa Iniesty w dogrywce. Drużyną dowodził wówczas Vicente del Bosque, który dwa lata później sięgnął z nią także po mistrzostwo Europy. Legendarny szkoleniowiec z dumą spogląda na to, jak gra "La Furia Roja". Podopieczni Luisa de la Fuente awansowali do finału, tracąc zaledwie jednego gola.

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Del Bosque ze szpilką w stronę Argentyny? "Nie jesteśmy reprezentacją jednego piłkarza"

W starciu o mistrzostwo świata Hiszpania zagra z Argentyną, która broni tytułu. Del Bosque w rozmowie z "El Larguero" podkreślił, że siłą jego rodaków jest to, iż nie ma w drużynie wyróżniającej się gwiazdy. Wprost tego nie powiedział, ale najpewniej nawiązał do tego, że w Albicelestes praktycznie przy każdej bramce udział ma Lionel Messi. Kapitan Argentyny jest przy tym prawdziwym przywódcą swojego zespołu.

- Nie jesteśmy reprezentacją jednego piłkarza, tylko całej grupy. I to jest znacznie lepsze. Zawsze dążymy do tego, by być prawdziwą drużyną, a to jest o wiele ważniejsze - powiedział były selekcjoner Hiszpanii.

Jednocześnie docenił siłę reprezentacji Argentyny. Messi i spółka w półfinale odwrócili losy rywalizacji w potyczce z Anglią, wygrywając 2:1.

- Piłka nożna to przede wszystkim emocje i ten mecz był tego najlepszym przykładem. Po końcowym gwizdku zawodnicy całkowicie dali upust emocjom. Zawsze powtarzano mi, że piłka nożna jest po to, żeby się nią cieszyć, a nie płakać, ale kto by pomyślał... - powiedział del Bosque ze śmiechem. - Cieszę się z takiego finału. Przez lata mieliśmy wielu argentyńskich kolegów i trudno nie darzyć ich sympatią. Cieszę się, że Argentyna awansowała, ale będzie niezwykle trudnym i bardzo wymagającym rywalem. Anglikom zafundowała naprawdę ciężki mecz - dodał.

Kiedy w 55. minucie Anthony Gordon dał prowadzenie Anglikom, to wówczas właściwie zakończyła się gra ofensywna tej drużyny.

- Messi przesunął się na prawe skrzydło, bo nie czuł się komfortowo w środku, i właśnie stamtąd przygotował akcję bramkową na 2:1. Zwykle wydaje się, że zespół cofa się dlatego, że zmusza go do tego przeciwnik. W tym przypadku uważam jednak, że Anglicy sami oddali pole gry - dodał były trener Hiszpanii.

Del Bosque podsumował Yamala

Finał jest zapowiadany jako starcie Lamine'a Yamala z Messim. Skrzydłowy Hiszpanii dotychczas strzelił na turnieju tylko jednego gola. Del Bosque zabrał głos na jego temat.

- Myślę, że wszyscy oczekiwaliśmy od niego trochę więcej. Z drugiej strony dobrze rozciąga grę i wykonuje swoje zadania. Ma coś, czego nie da się nauczyć na boisku - z tym po prostu trzeba się urodzić. Oglądanie go sprawia ogromną przyjemność, podobnie jak chcielibyśmy oglądać Nico Williamsa, który ma w sobie mnóstwo piłkarskiego talentu. Natomiast Alex Baena w ostatnich meczach wykonał znakomitą pracę. Mamy świetną reprezentację i świetnego selekcjonera - podkreślił.

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Mecz Hiszpania - Argentyna odbędzie się w niedzielę, 19 lipca. Początek o godz. 21:00. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo na stronie Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.