To, co zrobił Messi z Anglią może zadecydować o Złotym Bucie

Argentyna pokonała Anglię 2:1 i awansowała do finału mundialu, gdzie zmierzy się z reprezentacją Hiszpanii. Lionel Messi nie wpisał się na listę strzelców, ale odegrał kluczową rolę przy obu trafieniach swojej drużyny. To po jego podaniach gole zdobyli Enzo Fernandez i Lautaro Martinez, dzięki czemu 39-latek zakończył spotkanie z kolejnymi dwiema asystami.

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Messi tuż przed Mbappe. Niesamowita walka

Przed finałem mundialu Messi i Kylian Mbappe mają po osiem zdobytych bramek. O tym, kto znajduje się wyżej w klasyfikacji Złotego Buta, decyduje jednak pierwsze kryterium przewidziane przez FIFA. W przypadku równej liczby goli wyżej klasyfikowany jest zawodnik z większą liczbą asyst.

Pod tym względem przewaga należy do Argentyńczyka. Messi ma już cztery asysty, podczas gdy Mbappe zanotował ich trzy. Jeśli po zakończeniu turnieju obaj piłkarze będą mieli identyczny dorobek zarówno pod względem bramek, jak i ostatnich podań, o zwycięstwie zadecyduje liczba rozegranych minut. Nagroda trafi do zawodnika, który osiągnął swoje statystyki w krótszym czasie.

Messi strzelał gole w fazie grupowej przeciwko Algierii (trzy), Austrii (dwa) i Jordanii. Później trafiał również w meczach z Republiką Zielonego Przylądka oraz Egiptem. Choć w ćwierćfinale i półfinale nie pokonał już bramkarzy rywali, jego wpływ na grę Argentyny pozostaje ogromny, czego najlepszym dowodem są dwie asysty przeciwko Anglii.

Losy Złotego Buta, jak i całego mundialu rozstrzygną się w najbliższy weekend. Messi będzie miał szansę powiększyć swój dorobek w finale mistrzostw świata z Hiszpanią. Mbappe z kolei zagra z Francją w meczu o trzecie miejsce przeciwko Anglii i również będzie mógł poprawić swoje statystyki.

W rywalizacji matematyczne szanse zachowują jeszcze Jude Bellingham i Harry Kane, którzy zdobyli po sześć bramek.

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Najpewniej kwestia miana króla strzelców turnieju jest dla piłkarzy kwestią drugorzędną, ale Messi ma szansę zrewanżować się Mbappe za poprzednie mistrzostwa świata. Wówczas to Francuz zdobył najwięcej bramek (8), a kapitan Albicelestes zgromadził jedno trafienie mniej. W klasyfikacji wszech czasów mundialu Messi ma 21 goli, a reprezentant "Trójkolorowych" 20.