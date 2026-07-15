Gol w 92. minucie zadecydował! Sceny w półfinale Anglia - Argentyna!

Anglia pod wodzą Thomasa Tuchela wierzyła, że po raz pierwszy od 60 lat awansuje do finału mistrzostw świata. Inny plan miała Argentyna, która chciała powtórzyć wynik z 2022 roku i ponownie zagrać o złoto. Obie drużyny na przestrzeni mundiali mierzyły się ze sobą aż pięciokrotnie. Po raz ostatni w 2002 roku, a górą byli Anglicy. Drugi półfinał tegorocznego mundialu zapowiadał się wyśmienicie.

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Trzy gole i wojna o finał MŚ. Zadecydował rezerwowy

Selekcjoner reprezentacji Anglii Thomast Tuchel względem ćwierćfinałowego starcia z Norwegią (2:1 po dogrywce) dokonał trzech zmian. W miejsce Noniego Madueke pojawił się Morgan Rogers, zaś Reece James na prawej obronie zastąpił Ezriego Konsę. Na lewej flance obrony Djed Spence zastąpił Nico O'Reilly'ego.

Lionel Scaloni także postanowił dokonać pewnych korekt w wyjściowej jedenastce reprezentacji Argentyny, która w ćwierćfinale pokonała po dogrywce Szwajcarię (3:1). Giuliano Simeone w wyjściowym składzie zagrał za Rodrigo De Paula.

Niektórzy spodziewali się, że to nie będzie najpiękniejszy mecz świata. Że będą trzeszczały kości, a sędzia często będzie przerywał grę. Czegoś takiego chyba jednak nikt się nie spodziewał. Do przerwy kibice nie zobaczyli ani jednego celnego strzału, za to aż 19 fauli. Amerykański sędzia tylko sobie znanym sposobem pokazał zaledwie dwie żółte kartki - po jednej dla każdego z zespołów.

Druga połowa rozpoczęła się od bardziej piłkarskich wydarzeń. Najpierw Julian Alvarez dwukrotnie uderzał na bramkę Pickforda, a następnie zaatakowali Anglicy. I to zaatakowali skutecznie. W 55. minucie meczu Declan Rice przejął piłkę wybitą przez Nicolasa Tagliafico i momentalnie zagrał ją do będącego na prawym skrzydle Rogersa. Skrzydłowy Aston Villi dośrodkował w pole karne, a akcję zamknął Anthony Gordon, który wyskoczył zza pleców Nahuela Moliny i pokonał Emiliano Martineza.

Argentyńczycy próbowali odpowiedzieć. Dośrodkowanie Messiego na gola mógł zamienić rezerwowy Nico Gonzalez, ale jego strzał głową świetnie obronił Pickford. Kilka minut później strzałem głową w słupek trafił Alexis Mac Allister.

Mistrzowie świata zostali nagrodzeni za swoje wysiłki w 86. minucie meczu. Messi zagrał przed pole karne do kompletnie niepilnowanego Enzo Fernandeza, do którego zbyt późno wyskoczył Bellingham. Zasłonięty Jordan Pickford nie miał nic do powiedzenia.

To nie był koniec. W 92. minucie Messi dośrodkował prawą nogą z prawego skrzydła, piłka przeleciała całe pole bramkowe, źle jej lot obliczył Pickford, a osamotniony Lautaro Martinez trafił do siatki strzałem głową. Argentyna poszła za ciosem i awansowała do finału.

Przypomnijmy, że zwycięzcy środowego meczu już 19 lipca zagrają w wielkim finale mistrzostw świata z Hiszpanią. Pokonani dzień wcześniej - 18 lipca - zmierzą się w spotkaniu o trzecie miejsce z Francją.