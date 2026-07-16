Eksperci mówią jednym głosem po meczu Anglii z Argentyną

Jak u Hitchcocka - zaczęło się od trzęsienia ziemi, a potem napięcie rosło. Tak można podsumować półfinał mundialu między Anglią a Argentyną. Pierwsza połowa przypominała bardziej UFC, niż piłkę nożną, na co niewzruszony pozostawał sędzia spotkania. W drugiej połowie oglądaliśmy już jednak więcej futbolu. Anglicy objęli prowadzenie, ale w samej końcówce wypuścili je i przegrali 1:2. Jak wydarzenia w Atlancie skomentowali eksperci?

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Eksperci skomentowali mecz Argentyna - Anglia

- Był chyba najgorszy na boisku, a schodzi z dwoma asystami. Sztuka - tak występ Leo Messiego podsumował nasz dziennikarz, Filip Modrzejewski. Kapitan Argentyny rzeczywiście był jednym z bohaterów spotkania, notując dwa ostatnie podania przed golami dla swojego zespołu. - Messi w finale. Może piłka nożna pochodzi z Anglii, ale bogowie futbolu rodzą się tylko w Argentynie - napisał Mateusz Ligęza z Radia Zet.

- Stracili gola na 1:0 i ruszyli do odrabiania strat. Szli jak do pożaru, całkowicie zdominowali przestraszoną Anglię i zasłużenie awansowali - dodaje dziennikarz Sport.pl Filip Macuda.

- Ależ ta Argentyna to jest wspaniała banda. Kiedy trzeba się napier***elać, to proszę bardzo, ochraniacz na zęby i jedziemy, aż kogoś wyniosą. Gdy trzeba było grać w piłkę, to zabrała Anglikom zabawki i wcisnęła ich tak w pole karne, że się Pickfordowi duszno zrobiło. Vamos! - pisze Mateusz Janiak z Przeglądu Sportowego Onet.

- Przeglądałem sobie wpisy angielskich dziennikarzy ze wszystkich mediów i nastroje są takie, że Thomas Tuchel musi się rozglądać za wygodnym siedziskiem do taczki - relacjonuje Jan Piekutowski z "Meczyków".

- Podejrzewam, że w redakcjach angielskich tabloidów trwają narady, jak rozsmarować Tuchela. Coś, jak nocą w redakcji „Faktu" po porażce Pawła Janasa z Ekwadorem. Wtedy powstała słynna okładka. Wstyd, frajerstwo... - podsumowuje Piotr Wołosik z Przeglądu Sportowego

Lionel Messi i Lamine Yamal. Argentyna i Hiszpania. Ofensywny futbol, wyjątkowe historie, wielkie gwiazdy. Nie można było wymarzyć sobie lepszego finału tych mistrzostw świata. Co to za będzie za niedziela - zachwyca się Jakub Kłyszejko z TVP Sport.

- Ależ fatalnie Tuchel zarządził końcówką tego półfinału. No i ma za swoje. Futbol nie wróci do domu - pisze Krzysztof Sędzicki z WP Sportowe Fakty

Finał Argentyna - Hiszpania odbędzie się w niedzielę o godzinie 21. Dzień wcześniej, o godz. 23 Francja zagra z Anglią w meczu o 3. miejsce. Relacje na żywo w Sport.pl i aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.