W półfinałach mundialu oglądaliśmy dwa zupełnie różne spotkania. Hiszpania pokonała Francję 2:0 i wyraźnie zdominowała przeciwnika. Argentyna natomiast wygrała z Anglią 2:1, ale musiała gonić wynik. Kiedy jednak mistrzowie świata wrzucili najwyższy bieg, to podopieczni Thomasa Tuchela byli bezradni. Wszystkie bramki padły w drugiej połowie. Gdy już znamy obsadę finału imprezy, to wraca dyskusja na temat tego, który sędzia poprowadzi pojedynek.

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Marciniak bez większych szans na finał?

Jeszcze przed półfinałami spekulowano, że Szymon Marciniak będzie miał duże szanse na poprowadzenie tego pojedynku, jeśli nie będzie w nim reprezentacji Argentyny. Wszystko dlatego, że Polak już raz prowadził finał z udziałem tego zespołu, a poza tym, gdy był arbitrem pierwszego spotkania Albicelestes na obecnym mundialu, to wówczas wokół 45-latka pojawiło się sporo kontrowersji. Dyskutowało się głównie o sytuacji, gdy Lionel Messi faulował, a Marciniak nie dał mu nawet żółtej kartki.

Rzeczywistość jest taka, że Argentyna znów jest w finale, a eksperci nie typują Marciniaka do prowadzenia kolejnego finału mistrzostw świata.

"No cóż, finał marzeń. Mistrzowie Europy vs Mistrzowie Świata. Europa vs Ameryka Południowa. Sędzia pewnie z Azji. Wszystko wskazuje, że mecz dostanie odkrycie tego mundialu, czyli Adham Makhadmeh z Jordanii" - napisał na platformie X Marcin Borski, były arbiter międzynarodowy.

"W tej sytuacji, skoro w finale Hiszpania zagra z Argentyną, moimi kandydatami do sędziowania meczu o mistrzostwo świata są: Adham Makhadmeh (Jordania), Alireza Faghani (Australia) i Szymon Marciniak. To tak merytorycznie. A politycznie - to już zupełnie inna historia..." - ocenił na "X-ie" Rafał Rostkowski, były sędzia, obecnie ekspert TVP Sport.

Trudna sytuacja Marciniaka

"El Larguero" wskazał Faghaniego w roli głównego kandydata do prowadzenia meczu Hiszpania - Argentyna. W ścisłym gronie faworytów poza Makhadmehem jest także Marokańczyk Jalal Jayed.

Powtarza się zatem schemat, o którym mówił Borski. Wyznaczenie sędziego z Europy do finałowej rywalizacji jest mało prawdopodobne.

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Marciniak jest w trudnej sytuacji. Na tegorocznym mundialu był arbitrem zaledwie w dwóch spotkaniach, a jednocześnie nie można oczekiwać tego, że mógłby prowadzić potyczkę o trzecie miejsce pomiędzy Francją a Anglią.