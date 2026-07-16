Mecz Anglii z Argentyną dostarczył - szczególnie w drugiej połowie - sporo emocji. W 55. minucie podopieczni Thomasa Tuchela objęli prowadzenie po golu Anthony'ego Gordona. Pół godziny później Albicelestes wyrównali za sprawą Enzo Fernandeza, a w doliczonym czasie gry decydującą bramkę zdobył Lautaro Martinez. Jednym z ekspertów BBC omawiających to spotkanie był Micah Richards. Po zakończeniu studia wyznał, że tuż przed wejściem na antenę poniósł druzgocącą stratę - jego ojciec, Lincoln, niespodziewanie zmarł.

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Richards zabrał głos. "Odszedł z naszego życia zdecydowanie za wcześnie"

Richards, omawiając boiskowe wydarzenia, nie dał po sobie poznać tego, że mierzy się z tak dotkliwą stratą. O przykrej wiadomości poinformował na Instagramie.

"Tuż przed dzisiejszym występem na antenie otrzymałem straszną wiadomość o śmierci mojego ojca, Lincolna. Jego śmierć była zupełnie nieoczekiwana i odszedł z naszego życia zdecydowanie za wcześnie" - napisał Richards.

13-krotny reprezentant Anglii opublikował zdjęcie z dzieciństwa. Dodał ponadto, że tata na pewno nie chciałby dopuścić do tego, by przerywano transmisję na żywo, stąd też do tego nie doszło.

"Był moim największym fanem. Przez całe moje życie prawie nie opuścił żadnego meczu. Zabierał mnie wszędzie, gdzie potrzebowałem, gdy byłem dzieckiem, i był najdumniejszym rodzicem, jakiego można sobie wyobrazić w trakcie mojej kariery zawodowej. Rzadko się zdarzało, żeby nie było go przy mnie" - dodał ekspert.

Richards otrzymał wiele słów wsparcia od kibiców. Jego praca w telewizji jest mocno ceniona przez fanów. Nierzadko były piłkarz dostarcza wszystkim uśmiechu, a teraz nastał trudny moment.